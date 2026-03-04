Το Νεάπολις ενημερώνει για την διδακτική του λειτουργία λόγω της κατάστασης στην Μέση Ανατολή

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος σεβόμενο πλήρως τις εύλογες ανησυχίες των μελών της ακαδημαικής του κοινότητας, λόγω της συγκυρίας, επιθυμεί γνωστοποιεί ότι το Πανεπιστήμιο λειτουργεί και ακολουθεί πλήρως το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προσδιορίζεται από τους κανόνες της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα πρωτόκολλα και κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού (ΥΠΑΝ) και τις οδηγίες του Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία (ΔΙΠΑΕ), προκειμένου να εξασφαλίζει τις ποιοτικές προδιαγραφές και την διεθνή αναγνώριση των απονεμομένων Τίτλων Σπουδών του.

Τούτου δοθέντος , προστίθεται στην ανακοίνωση, δεν δύναται να προχωρήσει σε μεμονωμένες και μονομερείς ενέργειες, αναφορικά με την διδακτική του λειτουργία, εφόσον δεν καλύπτεται από αποφάσεις των αρμοδίων, ως ανωτέρω οργάνων, οι οποίες θα διασφαλίζουν τις ανωτέρω αναφερόμενες παραμέτρους.

Ως εκ τούτου η πολιτική και οι κανονισμοί Προγραμμάτων Σπουδών για φυσική παρουσία στη μαθησιακή διαδικασία παραμένουν ως έχουν.

Με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια όλων των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας και με πλήρη ευθύνη απέναντί των, όπως έπραξε και στην διάρκεια της επιδημίας COVID, στην περίπτωση αλλαγής των συνθηκών ασφαλείας προς το χείρον, θα προβεί σε νεότερες ανακοινώσεις και αντίστοιχες αποφάσεις και προσαρμογές.

Επιπρόσθετα το Πανεπιστήμιο Νεάπολις αναφέρεται σε οδηγίες από την Πολιτική προστασία του Υπουργείου Εσωτερικών για αυτοπροστασία σε περίπτωση κινδύνου, https://www.gov.cy/esoterika-themata/odigies-aftoprostasias-se-periptosi-kindynou-apo-echthriki-energeia/ Επίσης, προτείνεται να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή safeCY, : https://www.gov.cy/esoterika-themata/energopoiisi-efarmogis-safecy-gia-entopismo-tou-plisiesterou-katafygiou-politikis-amynas/