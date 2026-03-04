Αν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, η αυτοκινητοβιομηχανία δεν θα επηρεαστεί, σύμφωνα με την JD Power Europe

Ο πόλεμος στο Ιράν αύξησε τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ενώ η ναυτιλία γύρω από την περιοχή έχει διαταραχθεί σε σημαντικό βαθμό. Επίσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες ακυρώνουν την κάλυψη κινδύνου πολέμου για τα πλοία στον Κόλπο. Έτσι τίθεται το ερώτημα αν οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα επηρεαστούν από τον πόλεμο και αν είναι εκτεθειμένες σε αυτές τις εξελίξεις.

Το σίγουρο είναι ότι ο κλάδος θα πρέπει να δείξει ανθεκτικότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αν ο πόλεμος κρατήσει τέσσερις ή πέντε εβδομάδες, τότε ο αντίκτυπος θα είναι πολύ μικρότερος και όλη η αλυσίδα δεν θα διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό. Αν κρατήσει περισσότερο, τότε τα πράγματα γίνονται περίπλοκα, αναφέρει ο επικεφαλής οικονομολόγος και διευθυντής επαγγελματικών υπηρεσιών του οργανισμού ερευνών JD Power Europe, Christof Engelskirchen. Ο ίδιος αναφέρει ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν αρκετούς καταναλωτές προς την ηλεκτροκίνηση στην προσπάθειά τους να μειώσουν την έκθεσή τους σε παρόμοιους εξωτερικούς κινδύνους στο μέλλον.

Από την άλλη οι εξελίξεις στο Ιράν αναβάλλουν την απόφαση αρκετών καταναλωτών για την αγορά αυτοκινήτου, καθώς περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο μέλλον. «Ίσως καθυστερούν την απόφαση, αλλά όταν την πάρουν, θα μπορούσαν να στραφούν περισσότερο σε ηλεκτροκίνητα οχήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Christof Engelskirchen και συνεχίζει: «Υποθέτω ότι οι εταιρείες που δεν έχουν κάνει καλή δουλειά στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου στις αλυσίδες εφοδιασμού τους, θα είναι περισσότερο εκτεθειμένες. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη οικονομική κρίση στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας».

AΠΕ - ΜΠΕ