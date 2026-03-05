ΠΑΣΥΚΑΦ: Το παράδειγμα της CYTA για θεσμοθετημένη στήριξη της εμπειρίας καρκίνου στον χώρο εργασίας

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την υιοθέτηση από τη CYTA Οδηγού Καλών Πρακτικών για τη «Στήριξη Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου στην Εργασία», καθιστώντας την τον πρώτο οργανισμό στην Κύπρο που προχωρά σε μια ολοκληρωμένη και θεσμοθετημένη προσέγγιση στήριξης, η οποία δεν αφορά μόνο τα ίδια τα άτομα με εμπειρία καρκίνου, αλλά και το ευρύτερο υποστηρικτικό τους περιβάλλον.

Ο Οδηγός, που παρουσιάστηκε στις 5 Μαρτίου 2026 στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της CYTA στη Λευκωσία, προσαρμόστηκε στις ανάγκες του προσωπικού του Οργανισμού και ενσωματώθηκε στη στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του. Η προσέγγιση αναγνωρίζει ότι η εμπειρία του καρκίνου επηρεάζει ολόκληρο το εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον. Ο Οδηγός, με σαφείς διαδικασίες και πρακτικά εργαλεία, διαμορφώνει συνθήκες κατανόησης, σεβασμού και ομαλής εργασιακής συνέχειας.

Κατά την εκδήλωση, ο Δρ. Κιτηρής ανέπτυξε το θέμα «Ενημέρωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού», υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, ενώ η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Cyta παρουσίασε τη φιλοσοφία του Οδηγού.

Εκ μέρους του ΠΑΣΥΚΑΦ, ο κ. Μελανίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σημείωσε ότι «η ομαλή επιστροφή στην εργασία, η ευελιξία, η κατανόηση και η θεσμοθετημένη στήριξη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και στη διατήρηση της ποιότητας ζωής των ατόμων με εμπειρία καρκίνου. Η CYTA προχωρά ένα βήμα πιο πέρα, επεκτείνοντας τη στήριξη και σε εργαζόμενους με χρόνια νοσήματα, υιοθετώντας έτσι μια συνολική και συμπεριληπτική προσέγγιση στην υγεία στον χώρο εργασίας».

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΥΚΑΦ και Cyta και αναδεικνύει ένα πρότυπο καλής πρακτικής που μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τον κυπριακό επιχειρηματικό κόσμο.

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ καλεί και άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Κύπρο να μελετήσουν και να υιοθετήσουν παρόμοιες πολιτικές, αναγνωρίζοντας ότι η υγεία και η ευημερία στον χώρο εργασίας αποτελούν συλλογική ευθύνη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν σημαντικά στοιχεία και δράσεις που αναδεικνύουν το έργο και την κοινωνική προσφορά του ΠΑΣΥΚΑΦ, καθώς και το όραμά του για τη συνεχή ενίσχυση Υπηρεσιών και Προγραμμάτων που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ατόμων με εμπειρία καρκίνου.