Το ΥΣ ενέκρινε πρόταση Υφ. Πρόνοιας για εκσυγχρονισμό όσων αφορούν άτομα με αναπηρία

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη την πρόταση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, αναφορικά με το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2026», σύμφωνα με τη δήλωση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέας Παπαέλληνα, μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Όπως δήλωσε η Υφυπουργός, το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελεί υλοποίηση μιας εμβληματικής δράσης της Κυβέρνησης και του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και παράλληλα συνιστά μια συνολική επανατοποθέτηση της κοινωνικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα άτομα με αναπηρίες, με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και τη συστηματική επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών, ενώ εισάγει για πρώτη φορά μια ενιαία, ολιστική νομοθεσία.

Η Υφυπουργός πρόσθεσε ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη σταδιακή ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και την ουσιαστική ενίσχυση των υφιστάμενων, με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών».

Κεντρικός πυλώνας του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης, καθώς προβλέπεται η αποσύνδεση των αναπηρικών παροχών από εισοδηματικά κριτήρια για άτομα με σοβαρές αναπηρίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δήλωση της κ. Παπαέλληνα, ενισχύεται σημαντικά το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των ατόμων με αναπηρίες, αφού κατοχυρώνεται η ελευθερία επιλογής προσωπικού βοηθού και καταργούνται υφιστάμενοι περιορισμοί στον καθορισμό φροντιστή. Ταυτόχρονα, διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων και ενισχύονται οι προοπτικές ένταξης στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή.

Το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο, όπως ανέφερε η Υφυπουργός, εναρμονίζεται πλήρως με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 2021–2030, ενώ έχει διαμορφωθεί μέσα από εκτενή και ουσιαστική διαβούλευση με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες και την κοινωνία των πολιτών και θα κατατεθεί στη Βουλή για έγκριση.

Καταλήγοντας, η κ. Παπαέλληνα σημείωσε ότι «με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, το κράτος επενδύει έμπρακτα σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, προωθώντας την ισότητα ευκαιριών, την κοινωνική συνοχή και τη διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες σε κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ