Συνεχίζεται η έρευνα για τον Φαίδωνα Φαίδωνος – Πίσω στην Αστυνομία ο φάκελος με οδηγίες από την Νομική Υπηρεσία

Επιστράφηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας από την Νομική Υπηρεσία ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και σχετίζεται με καταγγελία για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας σύμφωνα με πληροφορίες από την Νομική Υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται πως ο φάκελος της υπόθεσης είχε διαβιβαστεί στην Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 26 Φεβρουαρίου του 2026 που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου.

Ο φάκελος αφού παραλήφθηκε και μελετήθηκε από την Νομική Υπηρεσία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες επιστράφηκε στην Αστυνομία με οδηγίες για περαιτέρω ανακριτικό έργο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο φάκελος παραλήφθηκε από τη Νομική Υπηρεσία τέθηκε άμεσα υπό μελέτη.

Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, η υπόθεση ανατέθηκε σε νομικό λειτουργό για αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού και των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, και κατόπιν τούτου λήφθηκαν οι σχετικές οδηγίες στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο. Αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς κατά τη μελέτη του φακέλου κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια πρόσθετων ανακριτικών ενεργειών από την Αστυνομία.

Η υπόθεση αφορά καταγγελία που υποβλήθηκε από επιχειρηματία και από το φερόμενο θύμα.

Σημειώνεται ότι ο κ. Φαίδωνος έχει ήδη μεταβεί για κατάθεση στο πλαίσιο των ερευνών στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Σε δημόσια τοποθέτησή του μέσω ανάρτησης, ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου είχε κάνει λόγο για «ενορχηστρωμένη επίθεση» σε βάρος του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια πολιτικής του εξόντωσης και απορρίπτοντας τις κατηγορίες που του αποδίδονται.