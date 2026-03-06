LIVE: Διευρυμένη και με ευρωπαϊκή σφραγίδα, πλέον, η αντιαεροπορική ομπρέλα - Σήμερα αναμένονται τα δύο βρετανικά ελικόπτερα

Ευρωπαϊκό χαρακτήρα αποκτά ο συνασπισμός δυνάμεων που αναπτύσσεται γύρω από την Κύπρο για θωράκιση και απόκρουση οποιασδήποτε απειλής είτε από τον Λίβανο και τους μαχητές της Χεζμπολάχ είτε ακόμη και από το Ιράν. Κατά τη χθεσινή ημέρα, προέκυψαν σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τη διεύρυνση των χωρών που στέλνουν ή έστειλαν πλωτά μέσα για ενίσχυση της ασφάλειας του νησιού.

Στην εξίσωση τα στρατιωτικής παρουσίας μπαίνουν πλέον, μετά την Ελλάδα και τη Γαλλία, και άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ολλανδία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Από το πλέγμα συνεργασιών που αναπτύσσεται, εξίσου ηχηρή είναι ωστόσο η απουσία της Γερμανίας, η οποία αν και αρχικά είχε εκφράσει πρόθεση για αποστολή ναυτικών δυνάμεων στην Κύπρο τελικά αποφάσισε να μην το πράξει, με τη σημείωση ότι η απόφασή τους θα επαναξιολογηθεί αναλόγως των εξελίξεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στον στόλο που συγκεντρώνεται πέριξ της Κύπρου περιλαμβάνονται επίσης και οι δυνάμεις που ανακοίνωσε ότι στέλνει η Βρετανία.

Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι, μέχρι τις αρχές τις επόμενης βδομάδας, όλα τα ναυτικά μέσα θα είναι σε επιχειρησιακές θέσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία για τη δημιουργία ενός πανίσχυρου θόλου προστασίας.

Θετική η παρούσα συγκυρία για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο ραδιόφωνο του «Π» ο Υπουργός Άμυνας. Ο Βασίλης Πάλμας υποστήριξε ότι μέγιστη προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η ασφάλεια των ευαίσθητων υποδομών της χώρας αλλά και των πολιτών.

ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC, ERTNEWS,