Σε σύγκρουση ΚΟΑ και Ομοσπονδία Ορειβασίας για «υπονόμευση και παράνομες ενέργειες»

Καταγγελίες για «συστηματική υπονόμευση» της λειτουργίας της και «παράνομες ενέργειες» εκ μέρους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) διατυπώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ορειβασίας, Αγωνιστικής Αναρρίχησης και Προσανατολισμού (Κ.ΟΜ.Ο.Α.Α.Π.), μέσω επιστολής της δικηγόρου της, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ο ΚΟΑ προβαίνει σε «επιλεκτική και ζημιογόνα συμπεριφορά» εις βάρος της, η οποία – όπως υποστηρίζει – ενδέχεται να συνδέεται ακόμη και με «προσωπικές αντιπαραθέσεις». Η Κ.ΟΜ.Ο.Α.Α.Π. αναφέρει ότι λειτουργεί νόμιμα, είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του ΚΟΑ και αποτελεί ενεργό μέλος της Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Παράλληλα, σημειώνει ότι τα οικονομικά της ελέγχονται από ανεξάρτητο λογιστικό γραφείο που έχει διοριστεί και αμείβεται από τον ίδιο τον ΚΟΑ.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια υφίσταται οικονομικό, αγωνιστικό και λειτουργικό πλήγμα, καθώς – όπως καταγγέλλει – ο ΚΟΑ αρνείται να εκταμιεύσει εγκεκριμένα κονδύλια για τα έτη 2023, 2024 και 2025. Αυτό, σύμφωνα με την ίδια, έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν βασικά λειτουργικά έξοδα, αλλά και συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις και συνέδρια.

Όπως αναφέρεται, η περιορισμένη χρηματοδότηση έχει οδηγήσει στην αδυναμία υλοποίησης μέρους του αγωνιστικού προγραμματισμού, με την Ομοσπονδία να αναγκάζεται να καλύπτει έξοδα μέσω ιδίων πόρων, εισφορών αθλητών αλλά και προσωπικού δανείου του προέδρου της, συνολικού ύψους 22.000 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, η Κ.ΟΜ.Ο.Α.Α.Π. κατηγορεί τον ΚΟΑ ότι απορρίπτει αιτήματα ανάπτυξης αθλημάτων, όπως το ορειβατικό σκι, δεν απαντά εγκαίρως σε επιστολές της και δεν στήριξε τη φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων στην Κύπρο. Ειδική αναφορά γίνεται και στην απόρριψη πρότασης για κατασκευή τοίχου αγωνιστικής αναρρίχησης στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτηρίου Terra Santa School, παρά – όπως σημειώνεται – τη σημασία του αθλήματος και το σχετικά χαμηλό κόστος του έργου.

Η Ομοσπονδία απορρίπτει, παράλληλα, τους ισχυρισμούς του ΚΟΑ περί διερεύνησης οικονομικών ατασθαλιών, χαρακτηρίζοντάς τους αβάσιμους και προσχηματικούς, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε ενημερώθηκε επίσημα για τέτοια έρευνα ή κλήθηκε να απαντήσει σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η Κ.ΟΜ.Ο.Α.Α.Π. ζητεί, μεταξύ άλλων, την άμεση εκταμίευση των εγκεκριμένων κονδυλίων, την επαναφορά της οικονομικής διαχείρισης, την αποκατάσταση της θεσμικής επικοινωνίας και την έγκριση της κατασκευής τοίχου αναρρίχησης. Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιεί ότι τόσο η ίδια όσο και τα μέλη του Εκτελεστικού Διοικητικού της Συμβουλίου θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη για τις οικονομικές και άλλες ζημιές που – όπως υποστηρίζουν – έχουν υποστεί.

