Χριστοδουλίδης: Ο τουρισμός μας είναι ανθεκτικός και ισχυρός

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η χώρα μας είναι ασφαλής και ο τουρισμός μας ισχυρός και θα ληφθούν μέτρα για αντιμετώπιση των προκλήσεων είπε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε ρεκόρ αφίξεων και ρεκόρ εσόδων από τον τουρισμό.

"Είχα σήμερα, πριν λίγο και μια σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς και από κοινού αποφασίσαμε τα άμεσα μέτρα τα οποία θα λάβουμε έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιες, να τις ονομάσω προκλήσεις, προκύπτουν μέσα από την κατάσταση πραγμάτων στην περιοχή", ανέφερε, ερωτηθείς σχετικά κατά την προσέλευσή του στο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ, στη Λευκωσία.

Ο ΠτΔ τόνισε ότι έχει αποδείξει ο τουρισμός μας την ανθεκτικότητά του διαχρονικά "και σε αυτή την συγκυρία που έχουμε προκλήσεις θα τις αντιμετωπίσουμε και αυτές".

ΚΥΠΕ

