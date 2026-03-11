Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πτώση κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε ζημιές σε ποσοστό 0,47%, κλείνοντας στις 274,04 μονάδες

Πτώση κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε ζημιές σε ποσοστό 0,47%, κλείνοντας στις 274,04 μονάδες.

Πτώση 0,29% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 164,05 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €333.297,71.

Ζημιές κατέγραψαν οι δείκτες των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,94%, των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,35% και της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,80%.

Αντίθετα, κέρδη κατέγραψε ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,55%

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €221.420,82 (χωρίς μεταβολή  – τιμή κλεισίματος €8,88), της Δήμητρα Επενδυτική με €37.257,83 (πτώση 0,36% – τιμή κλεισίματος €1,39), της Ατλάντικ Αφαλιστική με €22.225,76 (άνοδος 0,89% – τιμή κλεισίματος €2,26), της Logicom με €17,0499,20 (πτώση 3,11% – τιμή κλεισίματος €3,12) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €16.021,12 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €4,50).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 8 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 133.     

Πηγή: ΚΥΠΕ

