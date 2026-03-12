Με πτώση άνοιξε η Γουόλ Στριτ - Το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Ο Δ. Πάφου στηρίζει τη «Διαδρομή Αγάπης» του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή»

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Τη στήριξή του στη «Διαδρομή Αγάπης» του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» εξέφρασε για ακόμη μία χρονιά ο Δήμος Πάφου, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν παιδιά και νέοι που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο Δημαρχεύων Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου, μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους Μαριέλλα Θεοφάνους, Ανθή Λεονίδου - Στρόππου και Ηλία Σατολιά, παρέδωσε εκ μέρους του Δήμου την εισφορά του στους εθελοντές του Συνδέσμου, μεταφέροντας παράλληλα το μήνυμα της αλληλεγγύης, της στήριξης και της συλλογικής ευθύνης της κοινωνίας προς τα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η «Διαδρομή Αγάπης» έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως μια σημαντική δράση ανθρωπιάς και προσφοράς, που αναδεικνύει τη δύναμη της ελπίδας και της κοινωνικής ευαισθησίας.

Ο Δήμος Πάφου συγχαίρει θερμά τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», τους εθελοντές και όλους όσοι συμβάλλουν στην υλοποίηση της αξιέπαινης αυτής πρωτοβουλίας.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα