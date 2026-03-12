Ο Δ. Πάφου στηρίζει τη «Διαδρομή Αγάπης» του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή»

Τη στήριξή του στη «Διαδρομή Αγάπης» του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» εξέφρασε για ακόμη μία χρονιά ο Δήμος Πάφου, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν παιδιά και νέοι που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο Δημαρχεύων Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου, μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους Μαριέλλα Θεοφάνους, Ανθή Λεονίδου - Στρόππου και Ηλία Σατολιά, παρέδωσε εκ μέρους του Δήμου την εισφορά του στους εθελοντές του Συνδέσμου, μεταφέροντας παράλληλα το μήνυμα της αλληλεγγύης, της στήριξης και της συλλογικής ευθύνης της κοινωνίας προς τα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η «Διαδρομή Αγάπης» έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως μια σημαντική δράση ανθρωπιάς και προσφοράς, που αναδεικνύει τη δύναμη της ελπίδας και της κοινωνικής ευαισθησίας.

Ο Δήμος Πάφου συγχαίρει θερμά τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», τους εθελοντές και όλους όσοι συμβάλλουν στην υλοποίηση της αξιέπαινης αυτής πρωτοβουλίας.