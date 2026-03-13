Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της Ελλάδας Καλαϊτσίδου στην Πάφο το Άλμα

Αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού με καύσιμα συνετρίβη στο Ιράκ

Η μεταβατική Εκτελεστική Γραμματεία του Κινήματος Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την ιατρό Ελλάδα Καλαϊτσίδου ως υποψήφια για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για πρόσωπο που «ενστερνίζεται και αντανακλά τις αξίες, τις ιδέες και το όραμα για αλλαγή της χώρας που πρεσβεύει το Άλμα και που μπορεί να εκπροσωπήσει την κοινωνία και να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον στη νέα Βουλή με αξιοσύνη, παρρησία, εντιμότητα και πολιτικό ήθος».

Με αυτά τα κριτήρια θα επιλεχθούν και οι υπόλοιποι και υπόλοιπες 13 υποψήφιοι και υποψήφιες, στην υπό εξέλιξη διαδικασία επιλογής του συνόλου των υποψηφίων, αναφέρει.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα αριθμός των υποψηφίων Βουλευτών του Άλματος είναι 43.

