Απογειώθηκαν ξανά από την Πάφο τα F16, συνεχίζονται εκπαίδευση και περιπολίες πάνω από την Κύπρο

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από την Αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, στο πλαίσιο προγραμματισμένων στρατιωτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην Κύπρο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές.

Τα μαχητικά αεροσκάφη, μαζί με τα πληρώματά τους, συνεχίζουν κανονικά το καθημερινό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις ετοιμότητας, πτητικές δοκιμές και επιχειρησιακές διαδικασίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πραγματοποιούνται περιπολίες στον εναέριο χώρο πάνω και γύρω από την Κύπρο, με στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δυνάμεων.

Οι πτήσεις αυτές αποτελούν μέρος της τακτικής στρατιωτικής εκπαίδευσης και της παρουσίας ελληνικών αεροπορικών δυνάμεων στο νησί, στο πλαίσιο της στενής αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η παρουσία και η δραστηριότητα των μαχητικών στον κυπριακό ουρανό υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης υψηλής ετοιμότητας και της συνεχούς εκπαίδευσης των πληρωμάτων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή.