Ν.Παπαδόπουλος από Πάφο: Διαχειρίσιμη η κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό αν εφαρμοστούν τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα

Την ανάγκη συνεργασίας και χαμηλών τόνων για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε ο αφθώδης πυρετός στην κτηνοτροφία υπογράμμισε από την Πάφο ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι η κατάσταση μπορεί να παραμείνει διαχειρίσιμη εφόσον εφαρμοστούν πλήρως τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα και στηριχθούν ουσιαστικά οι κτηνοτρόφοι.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος όπως τους έχει πληροφορήσει ο ίδιος Επίτροπος Υγείας της ΕΕ , θεωρεί είπε, « ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη νοουμένου ότι θα εφαρμόσουμε όλα τα ευρωπαικά πρωτόκολλα έτσι ώστε να αποτρέψουμε την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην υπόλοιπη κτηνοτροφία στο υπόλοιπο νησί».

Σε τέτοια περίπτωση, όπως είπε, θα έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή της κτηνοτροφίας. Για αυτό ακριβώς τον λόγο είπε, «εμείς ω ς Δημοκρατικό κόμμα έχουμε κατ’ επανάλειψη ζητήσει όλοι να κατεβάσουν τους τόνους και να συνεργαστούμε και να διαχειριστούμε αυτή την κρίση , ειδάλλως απλά θα οδηγήσουμε τα πράγματα σε μη αναστρέψιμες καταστροφές που θα πλήξουν την κτηνοτροφία για τα επόμενα χρόνια όχι για λίγους μήνες».

Όμως από την άλλη συνέχισε, οφείλουμε να τονίσουμε ότι και με δική μας απαίτηση και με απαίτηση της κυβέρνησης έχουμε διασφαλίσει, όπως είπε, το ότι οι αποζειμιώσεις προς τους κτηνοτρόπους που θα θανατώσουν ζώα θα είναι σημαντικές δεν θα καλύπτουν μόνο το κόστος για την αποκατάσταση των ζώων αλλά θα καλύπτουν και την απώλεια κερδών και εσόδων. Κάτι, όπως είπε που ζητούσαν οι κτηνοτρόφοι από την πρώτη στιγμή.

Θεωρώ είπε , «ότι αυτό το μέτρο σε πολύ μεγάλο βαθμό θα φέρει τους κτηνοτρόφους στο σημείο που θα ήταν εάν δεν είχε χτυπήσει ο αφθώδης πυρετός μέχρι το καλοκαίρι».

Εάν από την άλλη δεν εφαρμόσουμε τα απαραίτητα μέτρα κινδυνεύουμε να έχουμε κρίσεις στην κτηνοτροφία μας και όχι μόνο σε ότι αφορά τις αγελάδες αλλά και σε ότι αφορά και άλλα ζώα όπως τους χοίρους και τα αιγοπρόβατα για τα επόμενα χρόνια, κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.