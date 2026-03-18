Αναζωογόνηση του Ιστορικού Κέντρου Γεροσκήπου μέσω αξιοποίησης Διατηρητέων Οικοδομών

Ο Δήμος Ιεροκηπίας προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών, με στόχο την αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέων οικοδομών στον παραδοσιακό πυρήνα της Γεροσκήπου, καθώς και την αλλαγή χρήσης του υφιστάμενου Δημαρχείου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την αναβάθμιση του εγκαταλελειμμένου και ερειπωμένου κτιριακού αποθέματος που βρίσκεται επί της οδού Θερμοπυλών, με σκοπό τη μετατροπή του σε χώρους στέγασης δημοτικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η υλοποίηση του έργου θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη μετατροπή του σημερινού Δημαρχείου σε ένα σύγχρονο Πολιτιστικό Κέντρο, ικανό να καλύψει τις αυξανόμενες πολιτιστικές ανάγκες τόσο του Δήμου όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Απώτερος στόχος της όλης προσπάθειας, προσθέτει ο κ. Παλιός, είναι η ουσιαστική αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της Γεροσκήπου, ενισχύοντας την ταυτότητα και τη βιωσιμότητα της περιοχής.

Ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές, ανέρχεται στα €2.000.000 πλέον ΦΠΑ, κατέληξε.