Δύο συλλήψεις στο αεροδρόμιο Πάφου για κατοχή και μεταφορά αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε αργά το απόγευμα της Τετάρτης η Αστυνομία στον Αερολιμένα Πάφου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση παράνομη κατοχή και μεταφορά αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 16:00 χτες το απόγευμα 47χρονος που μετέβη στο αεροδρόμιο της Πάφου με σκοπό την αναχώρηση εντοπίστηκαν στις αποσκευές του 61 κούτες τσιγάρων και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Σε άλλη περίπτωση δεύτερο πρόσωπο γυναίκα ηλικίας 42 ετών μετέβη γύρω στις 17:50 στο αεροδρόμιο Πάφου με σκοπό την αναχώρηση της για το εξωτερικό.

Κατά τον έλεγχο που της έγινε εντοπίστηκαν στις αποσκευές της 65 κούτες τσιγάρων.

Ακολούθησε η σύλληψη της ενώ και τα δύο πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση.