Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Δύο συλλήψεις στο αεροδρόμιο Πάφου για κατοχή και μεταφορά αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε αργά το απόγευμα της Τετάρτης η Αστυνομία στον Αερολιμένα Πάφου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση παράνομη κατοχή και μεταφορά αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 16:00 χτες το απόγευμα 47χρονος που μετέβη στο αεροδρόμιο της Πάφου με σκοπό την αναχώρηση εντοπίστηκαν στις αποσκευές του 61 κούτες τσιγάρων και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα. 

Σε άλλη περίπτωση δεύτερο πρόσωπο γυναίκα ηλικίας 42 ετών μετέβη γύρω στις 17:50 στο αεροδρόμιο Πάφου με σκοπό την αναχώρηση της για το εξωτερικό.

Κατά τον έλεγχο που της έγινε εντοπίστηκαν στις αποσκευές της 65 κούτες τσιγάρων.

Ακολούθησε η σύλληψη της ενώ και τα δύο πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση. 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα