Η ΕΤΑΠ Πάφου στην Ουγγαρία σε εκδήλωση του έργου RESPECTS Interreg Europe

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου) συμμετέχει στη 2η Θεματική Εκδήλωση και Εργαστήριο του έργου RESPECTS Interreg Europe, το οποίο πραγματοποιείται από τις 17 έως τις 20 Μαρτίου 2026 στο Σομπατέλι της Ουγγαρίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το θεματικό εργαστήριο επικεντρώνεται στο θέμα «Θρησκευτικά Φεστιβάλ και Εορτασμοί για τη Βιώσιμη Πολιτιστική Τουριστική Ανάπτυξη», συγκεντρώνοντας εταίρους του έργου, φορείς χάραξης πολιτικής, ειδικούς και εκπροσώπους από όλη την Ευρώπη, με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων στον τομέα του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, η Πάφος παρουσιάζει εισήγηση με τίτλο: «Διασφάλιση των ζωντανών θρησκευτικών παραδόσεων και ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή της Πάφου», αναδεικνύοντας τον πλούσιο θρησκευτικό χαρακτήρα του προορισμού και την ενσωμάτωσή του στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Όπως αναφέρεται η παρουσίαση καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η Πάφος αξιοποιεί αποτελεσματικά τις ζωντανές παραδόσεις, τα θρησκευτικά φεστιβάλ και τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων για την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών, διατηρώντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα και προωθώντας τις αρχές της βιωσιμότητας.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις πάνελ, επισκέψεις μελέτης και διαδραστικά εργαστήρια, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές ευρωπαϊκές περιοχές προσεγγίζουν τον θρησκευτικό τουρισμό και την προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Μέσα από τη συμμετοχή της, η Πάφος ως προορισμός επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για διεθνή συνεργασία, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων τουριστικών προϊόντων, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και τους στόχους του Interreg.

Το έργο RESPECTS συνεχίζει να αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα συνεργασίας για τις περιφέρειες της Ευρώπης, ενισχύοντας τον πολιτιστικό τουρισμό και διασφαλίζοντας τη διατήρηση των παραδόσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

