Η στρατηγική της Λευκωσίας υπηρετεί τον στόχο της επανένωσης, είπε ο Γ. Αντωνίου

Το μήνυμα ότι η στρατηγική της Λευκωσίας υπηρετεί την ύψιστη προτεραιότητα για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας, εντός του συμφωνημένου πλαισίου και με πλήρη σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, στις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστειλε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, ο οποίος εκφώνησε, την Τετάρτη, τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας, κατά τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, στο πλαίσιο των εορτασμών των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955 στην Πόλη Χρυσοχούς. Παρά τα προβλήματα και τα εμπόδια, η προσήλωση στον στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών για συνολική επίλυση του Κυπριακού παραμένει σταθερή, είπε ο κ. Αντωνίου. Πρόσθεσε πως η στάση και η προσήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως εκφράστηκε και στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενθαρρύνουν την εντατικοποίηση των προσπαθειών, με στόχο την αξιοποίηση κάθε διαπραγματευτικής δυνατότητας για τερματισμό του απαράδεκτου στάτους κβο. Αυτό αποτελεί χρέος απέναντι σε όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας και παντοτινή οφειλή προς τους ήρωες που τιμώνται στις εθνικές επετείους, ανέφερε. Τον χαιρετισμό της παρέλασης στην Πόλη Χρυσοχούς δέχθηκαν ο κ. Αντωνίου, ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Πόλης Χρυσοχούς και άλλοι επίσημοι, από την εξέδρα στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. Κατά τη διάρκεια της παρέλασης παιάνιζε η μπάντα των εκπαιδευτηρίων Πόλεως Χρυσοχούς. Στον πανηγυρικό του λόγο, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι με αισθήματα εκτίμησης, σεβασμού και υπερηφάνειας συγκεντρώθηκαν όλοι για να τιμήσουν τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955, υπογραμμίζοντας την ευθύνη της πολιτείας και του λαού για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την απόδοση τιμής στους αγωνιστές της ελευθερίας. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε όχι μόνο τον αγώνα για απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό, αλλά και σημείο αναφοράς για τις οικουμενικές αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Παράλληλα, οι Έλληνες της Κύπρου συνέβαλαν ουσιαστικά στον αγώνα, με κορυφαίο παράδειγμα αυτοθυσίας τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821 και τον απαγχονισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, σημείωσε. Εκατόν τριάντα πέντε χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, πρόσθεσε, οι Έλληνες της Κύπρου ξεκίνησαν τον δικό τους αγώνα για ελευθερία, τον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955–1959, ο οποίος οδήγησε στο τέλος της αποικιοκρατίας και στην ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υποκλινόμαστε στο μεγαλείο των αγωνιστών που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου και τιμούμε τη μνήμη τους, η οποία παραμένει ανεξίτηλη στην ιστορία του τόπου. Σήμερα, δεκαετίες μετά τους αγώνες για ελευθερία, το αγαθό της ελευθερίας εξακολουθεί να μην είναι δεδομένο. Οι λαοί εξακολουθούν να αγωνίζονται για δικαιοσύνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια, ενώ το διεθνές σύστημα συχνά λειτουργεί με βάση το δίκαιο του ισχυρού και όχι την ισχύ του δικαίου, είπε ο κ. Αντωνίου. Πρόσθεσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία, αξιοποιώντας την ιδιότητά της ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις διπλωματικές της σχέσεις και τις διεθνείς συνεργασίες, επιδιώκει να αποτελεί μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος, ενισχύοντας όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο. Οι εθνικές επέτειοι που τιμώνται σήμερα αποτελούν πυξίδα προσανατολισμού για το μέλλον. Ο στόχος για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας δεν αποτελεί απλώς ένα πολιτικό σύνθημα, αλλά ένα ιστορικό χρέος και ένα τάμα ζωής για τις επόμενες γενιές. Εξάλλου, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής της Πόλης Χρυσοχούς, με ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας, παιδείας, κοινωνικής μέριμνας και υποδομών, ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών και να αναβαθμιστεί το βιοτικό επίπεδο της περιοχής.

Οι εκδηλώσεις στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς ξεκίνησαν με Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, χοροστατούντος του Αρχιμανδρίτη Ιωάννη, συμπαραστατούμενου από τον Ιερό κλήρο της Πόλης και των κοινοτήτων του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς.

Εξάλλου με την ευκαιρία της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου 1821, τελέστηκε στις 8 το πρωί Δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, στη Γεροσκήπου, χοροστατούντος του Αρχιμανδρίτη Οδυσσέα Ασπρομάλλη. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο εκπαιδευτικός Βασίλης Βασιλείου.

Στη Δοξολογία παρέστησαν ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπαιδευτικοί και αντιπροσωπείες μαθητών από τα σχολεία μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης του Δήμου.