Δείχνει τα δόντια του ο Μάρτης: Έντονες βροχές στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου και πυκνή χιονόπτωση στο Τρόοδος

Reuters: Τουρκία και Πακιστάν οι πιθανοί «οικοδεσπότες» για συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Το Πακιστάν μετέφερε στο Ιράν πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό πολέμου, ενώ είτε το Πακιστάν είτε η Τουρκία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τόπο διεξαγωγής συνομιλιών με στόχο την αποκλιμάκωση του πολέμου στον Κόλπο, δήλωσε την Τετάρτη ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Οι δηλώσεις, που έγιναν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, αποτελούν μία από τις λίγες ενδείξεις ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει διπλωματικές πρωτοβουλίες, παρά το γεγονός ότι δημόσια αρνείται πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ιρανική πηγή δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πρότασης που μεταβιβάστηκε μέσω Πακιστάν, ούτε διευκρίνισε αν πρόκειται για το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ που έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και του Reuters. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τουρκία συμβάλλει επίσης στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης, ενώ τόσο η Άγκυρα όσο και το Ισλαμαμπάντ εξετάζονται ως πιθανοί τόποι διεξαγωγής των συνομιλιών.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και οι διεθνείς αγορές κατέγραψαν ανάκαμψη, μετά τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ απέστειλαν το σχέδιο 15 σημείων στο Ιράν, με τους επενδυτές να ελπίζουν στον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τέσσερις εβδομάδες, έχει αφήσει χιλιάδες θύματα και έχει διαταράξει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

