Επιστολή πρώην Μαέστρου της Φιλαρμονικής Ζαχαρία Ευαγγέλου προς τον Δ. Πάφου για επάνοδο του

Σε επιστολή που απέστειλε προς τον Δήμο Πάφου ημερομηνίας 16/02/2026, ο πρώην Μαέστρος της Φιλαρμονικής κ. Ζαχαρίας Ευαγγέλου ανέφερε τη θέση του τόσο σχετικά με την αποχώρησή του από τη θέση του Μαέστρου, όσο και με το αίτημά του για επάνοδο στη θέση αυτή.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ο κ. Ευαγγέλου υπηρέτησε τη Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου για περίοδο είκοσι ετών με συνέπεια, αφοσίωση και σεβασμό προς τον θεσμό, τους μουσικούς και την πολιτιστική ιστορία της πόλης, συνεχίζοντας παράλληλα τη μουσική παράδοση που άφησε ο πατέρας του στην Πάφο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, η απόφασή του να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του δεν ήταν οικειοθελής ούτε αποτέλεσμα κόπωσης ή έλλειψης διάθεσης για προσφορά, αλλά προέκυψε ως αναγκαστική επιλογή λόγω συνεχών παρεμβάσεων στο έργο του, απαξιωτικής συμπεριφοράς και έλλειψης σεβασμού προς το πρόσωπό του, γεγονότα τα οποία, όπως σημειώνει, επηρέαζαν άμεσα και έμμεσα και τους μουσικούς της Φιλαρμονικής.

Επιπλέον, αναφέρει ότι οι συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στο προηγούμενο διοικητικό πλαίσιο του Δήμου καθιστούσαν δύσκολη την ομαλή άσκηση των καθηκόντων του, και για τον λόγο αυτό υπέβαλε την παραίτησή του με σκοπό τη διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς του, της ψυχικής του ισορροπίας και του κύρους του θεσμού. Στην επιστολή του επισημαίνει επίσης ότι, με τα νέα διοικητικά δεδομένα που έχουν προκύψει, θεωρεί ότι οι λόγοι που τον οδήγησαν στην αποχώρησή του δεν υφίστανται πλέον, και για τον λόγο αυτό ζητά την αποκατάσταση της σχέσης του με τον Δήμο Πάφου και την επάνοδό του στη θέση του Μαέστρου της Φιλαρμονικής. Τέλος, τονίζει ότι η πρόθεσή του να επανέλθει στη θέση δεν αποτελεί προσωπική δικαίωση, αλλά πράξη αποκατάστασης της θεσμικής τάξης και του σεβασμού προς έναν πολιτιστικό θεσμό της πόλης, δηλώνοντας παράλληλα ότι παραμένει στη διάθεση του Δήμου για οποιαδήποτε θεσμική διαδικασία απαιτηθεί σχετικά με το θέμα της ενδεχόμενης επαναπρόσληψής του.