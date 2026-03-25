Live: Το Ιράν παρέλαβε το σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ, μεταδίδει το Associated Press- Πέφτει το πετρέλαιο μετά τη δήλωση για διέλευση μη εχθρικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες νέες ομοβροντίες πυραύλων και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον γειτόνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον Κόλπο και του Ισραήλ, ενώ την ίδια ώρα οι αμερικανικές αναγγελίες περί ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φάνηκαν να καθησυχάζουν κάπως τις αγορές.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται «αυτή τη στιγμή» τους όρους για να τερματιστεί ο πόλεμος, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο συμμετέχουν στην υποτιθέμενη διαδικασία.

Οι ΗΠΑ επέδωσαν στο Ιράν «σχέδιο 15 σημείων» για να τερματιστεί ο πόλεμος (ΜΜΕ)

Στο μεταξύ η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να διαβίβασε στο Ιράν «σχέδιο» δεκαπέντε σημείων ενόψει της σύναψης «συμφωνίας» που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, απαιτώντας, μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη να απεμπολήσει όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που έχει στην κατοχή της και να ανοίξει το στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ στην ηλεκτρονική έκδοση των New York Times και αυτή του Καναλιού 12, το κείμενο με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διαβιβάστηκε στο Ιράν μέσω Πακιστάν, αφού το Ισλαμαμπάντ διατηρεί καλές σχέσεις με τις δυο εμπόλεμες χώρες.

