Ιστορική δωρεά: Στην Ελλάδα το κτίριο της Ελληνικής Πρεσβείας στη Λευκωσία - Τι αποφάσισε ο Γεώργιος Α'

Τη δωρεά στο ελληνικό κράτος ιδιόκτητου κτιρίου της εκκλησίας της Παναγιάς Φανερωμένης στο οποίο στεγάζεται η ελληνική Πρεσβεία, στη Λευκωσία, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού Ναού, Χρυσόστομου Χρυσοστόμου, με εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου.

Λαμβάνοντας τον λόγο το πρωί, προς το τέλος της Πανηγυρικής Δοξολογίας που τελέστηκε, με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, στη Λευκωσία, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και άλλων επισήμων, περιλαμβανομένου του Πρέσβη της Ελλάδας στη Λευκωσία, Κωνσταντίνου Κόλλια, ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι η απόφαση λήφθηκε κατόπιν σχετικής εισήγησης και επιθυμίας του Αρχιεπισκόπου Κύπρου και με σεβασμό προς τον θεσμικό του ρόλο και την πνευματική του καθοδήγηση θα προωθηθούν οι αναγκαίες ενέργειες.

Η απόφαση αποτελεί έκφραση τιμής και ιστορικής αναγνώρισης προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, σημείωσε.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας ευχαρίστησε για τη γενναία και εθνική, όπως τη χαρακτήρισε, συνεισφορά της εκκλησίας της Κύπρου προς την Πρεσβεία της Ελλάδος. «Η εκκλησία της Κύπρου και η Πρεσβεία της Ελλάδος ήσαν πάντοτε μαζί στον καθημερινό αγώνα για τα εθνικά μας θέματα. Για την ελληνική παρουσία στην Κύπρο, για την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό τις αρχές, τις παραδόσεις και τις αξίες μας», ανέφερε.

Διαβεβαίωσε δε ότι πάντοτε το κτίριο αυτό στην Λεωφόρο Βύρωνος θα παραμείνει προς χρήση της Ελληνικής Πρεσβείας και των σκοπών της και ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο εκ μέρους της Ελλάδος και της Κυβέρνησής της.

Να σημειωθεί ότι η δωρεά αφορά το μεσαίο κτίριο από τα τρία που βρίσκονται στον ίδιο χώρο στη Λεωφόρο Βύρωνος στην Λευκωσία και χρησιμοποιούνται από την ελληνική διπλωματική αποστολή. Το οίκημα στεγάζει την Πρεσβεία και το γραφείο του Πρέσβη της Ελλάδας. Η συνολική έκταση και τα τρία κτίρια είναι ιδιοκτησία της Εκκλησίας της Φανερωμένης και παραχωρούνται στην Πρεσβεία της Ελλάδας έναντι συμβολικού ενοικίου. Το καθεστώς αυτό παραμένει πλην του κτιρίου που δωρίζεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ