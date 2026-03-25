Κατολισθήσεις πετρών και χώματος στον δρόμο Τσάδας – Πάφου

Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος σημειώθηκαν λίγο πριν τις 4:00 το απόγευμα σε διάφορα σημεία στον κύριο δρόμο Τσάδας – Πάφου, προκαλώντας ανησυχία στους διερχόμενους οδηγούς και δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία συνεργείο έχει ήδη μεταβεί στην περιοχή με σκοπό τον καθαρισμό του δρόμου και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

Μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των πετρών και των χωμάτων, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Οι διερχόμενοι οδηγοί προτρέπονται να κινούνται με χαμηλή και ασφαλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και, όπου χρειάζεται, να παραχωρούν προτεραιότητα σε άλλα οχήματα, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα και περαιτέρω προβλήματα στην κυκλοφορία.