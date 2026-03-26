ΕΒΕΠ: Σε αδιέξοδο δεκάδες αιτήσεις ανάπτυξης λόγω αντισταθμιστικών μέτρων

Σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την αναπτυξιακή δραστηριότητα στην επαρχία Πάφου φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, αναφορικά με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων σε αιτήσεις για υπέρβαση/παραχώρηση επιπλέον ορόφου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αδειοδότησης (ΕΟΑ), κατά τις οποίες δόθηκαν διαβεβαιώσεις για επίλυση του ζητήματος, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι η επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων εφαρμόστηκε κατά το προηγούμενο διάστημα χωρίς ενιαία πρακτική και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, χωρίς τη δημιουργία του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία ειδικού ταμείου.

Παράλληλα, καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου αιτητές προέβησαν σε καταβολές μέσω τρίτων, πρακτική η οποία βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός αιτήσεων παραμένει σε εκκρεμότητα για χρονικό διάστημα που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει τρία έτη, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η υλοποίηση επενδύσεων και να δημιουργούνται σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.

Το ΕΒΕ Πάφου τονίζει ότι δεν είναι αποδεκτό οι αιτητές να επωμίζονται τις συνέπειες πρακτικών αμφισβητούμενης νομιμότητας, ούτε να υφίστανται καθυστερήσεις που υπερβαίνουν κάθε εύλογο χρονικό πλαίσιο. Καλούνται οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε: επανεξέταση των εκκρεμών αιτήσεων, • αναστολή ή άρση όρων που εγείρουν ζητήματα νομιμότητας, • και επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών.

Το Επιμελητήριο προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση μη άμεσης επίλυσης, θα εξετάσει περαιτέρω ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων των μελών του και την αποκατάσταση της ορθής διοικητικής πρακτικής.