Στο επίκεντρο τα προβλήματα των συνταξιούχων στην Πάφο

Στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι αναφέρθηκε εκτενώς στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ, Ευτύχιος Παπαμιχαήλ, κατά τις συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 23 Μαρτίου σε Κάτω Πάφο και Χλώρακα.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου ο κ. Παπαμιχαήλ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις χαμηλές συντάξεις, την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των φαρμάκων, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη για τους συνταξιούχους.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για άμεσο τερματισμό της αδικίας που υφίστανται οι άνδρες χήροι σε σχέση με τη σύνταξη χηρείας, ασκώντας έντονη κριτική προς την κυβέρνηση. Στην Κάτω Πάφο χαιρετισμό απηύθυνε ο Τοπικός Γραμματέας Γιάννης Κνωδαρίτης, ενώ στη Χλώρακα ο Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ Χλώρακας Αντρέας Χριστοδούλου.

Σύντομη ενημέρωση για τα οργανωτικά θέματα της ΕΚΥΣΥ έκανε η Επαρχιακή Γραμματέας ΕΚΥΣΥ Ελένη Ευριπίδου Χ"Αντωνά. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης οι υποψήφιοι βουλευτές του ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία, Αντρέας Νικολάου, Νίκος Σαββίδης, Γιώργος Σκούρου και Βαλεντίνος Φακοντής. Κατά τις συνελεύσεις εκλέγηκαν οι πιο κάτω τοπικές επιτροπές.

Στην Κάτω Πάφο οι Γιάννης Κνωδαρίτης, Ελένη Κόκκινου, Δροσούλα Ζήνωνος, Χαρούλλα Κουππάρη, Αντρέας Γεωργίου.

Επίσης στην Χλώρακα οι Αντρέας Χριστοδούλου, Γεώργιος Νικολάου, Παναγιώτα Νικολαΐδου, Νίκος Χριστοδούλου, Αντρέας Πέτρου και Φίλιππος Λαούρης.