Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης οι αρμοδιότητες για εμπορία προσώπων αποφάσισε η Βουλή

Δύο προτάσεις νόμου της Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, Βουλευτού ΔΗΣΥ εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας, ψήφισε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη. Οι προτάσεις νόμου τροποποιούν τον εν ισχύ νόμο ώστε οι αρμοδιότητες που αφορούν στην καταπολέμηση του αδικήματος της εμπορίας προσώπων να μεταφερθούν από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και εν συνεπεία να διαγραφούν από τις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου τα θέματα που αφορούν στην καταπολέμηση του συγκεκριμένου αδικήματος.

Η εισηγήτρια ανέφερε ότι η εμπορία προσώπων συνιστά κατάφωρη παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων και αποτελεί μορφή οργανωμένου εγκλήματος. Ως εκ τούτου, ο χειρισμός των εν λόγω θεμάτων ως εγκλημάτων και όχι ως μεταναστευτικών ζητημάτων κρίνεται επιβεβλημένος για σκοπούς ορθότερου χειρισμού αυτών, με στόχο τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την πάταξη της εμπορίας προσώπων.

Η κ. Σούπερμαν τόνισε ότι το Υφυπουργείο Μετανάστευσης έκανε την παραδοχή μόλις πρόσφατα ότι δεν μπορεί να φέρει εις πέρας τέτοια ζητήματα και πρόσθεσε ότι οι προτάσεις νόμου που καταθέτει έγιναν σε συνεργασία με το Υφυπουργείο και θα υπάρξει ομαλή μετάβαση χωρίς καθυστέρηση και περαιτέρω γραφειοκρατία.

H Boυλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου είπε ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε εκφράσει έντονη διαφωνία όταν οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στο Υφυπουργείο, σημειώνοντας ότι το trafficking δεν είναι θέμα μετανάστευσης αλλά εμπορίας και συνιστά αδίκημα. Πρόσθεσε επίσης ότι ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης κατανόησε τα ζητήματα και με τις προτάσεις τροχοδρομούνται τα πράγματα αντί να αναμένουμε να κατατεθεί νομοσχέδιο.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου εξήρε το ρόλο της κ. Σούπερμαν στο θέμα και υπενθύμισε ότι ασχολήθηκε στο παρελθόν εις βάθος με το θέμα της εμπορίας όταν ήταν στην Αστυνομία Κύπρου και μάλιστα βραβεύτηκε από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Θερμά συγχαρητήρια έδωσε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης για την προσπάθεια.

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου μίλησε για σπουδαία προσπάθεια και πρωτοβουλία της κ. Σούπερμαν και χαιρέτισε το γεγονός ότι υπερψηφίζεται η πρόταση.

