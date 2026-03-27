Σε πλήρη λειτουργία ο ανελκυστήρας της Δημοτικής Αγοράς

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται ο ανελκυστήρας της Δημοτικής Αγοράς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Πάφου ενημερώνει το κοινό ότι ο ανελκυστήρας στον χώρο στάθμευσης της Δημοτικής Αγοράς, ο οποίος εξυπηρετεί την πρόσβαση προς την Πλατεία Διοικητηρίου, έχει αποκατασταθεί και τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς που παρουσιάστηκε στον εσωτερικό θάλαμο, διασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη χρήση του από το κοινό.

Ο Δήμος Πάφου ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση που επέδειξε κατά το διάστημα που ο ανελκυστήρας ήταν εκτός λειτουργίας και καλεί όλους τους πολίτες να συμβάλλουν στην προστασία και τον σεβασμό των δημόσιων υποδομών.