Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Έναρξη κανονιστικού ελέγχου στον Δήμο Πάφου από την Ελεγκτική Υπηρεσία

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος επαφών του Γενικού Ελεγκτή με τους υπαλλήλους του Δήμου Πάφου, ενώ πλέον τη διαδικασία αναλαμβάνει η ομάδα ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όπως ανέφερε η Ελεγκτής και Εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ.

Όπως εξήγησε με δηλώσεις της , κλιμάκιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας βρέθηκε χθες Πέμπτη στην Πάφο, όπου ξεκίνησε σειρά συναντήσεων στον Δήμο Πάφου με τους αρμόδιους λειτουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Παράλληλα, σημείωσε ότι από τη Δευτέρα ξεκινά επίσημα ο κανονιστικός έλεγχος στον Δήμο.

Σύμφωνα με την κ. Μιχαήλ, ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στη βάση των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Σε πρώτο στάδιο, η ομάδα ελέγχου θα προχωρήσει στη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων από τον Δήμο Πάφου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων αυτών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαθέτει συγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου και έχει καθορίσει τα θέματα που θα εξεταστούν. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ελέγχου προκύψουν και άλλα ζητήματα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις αρχικές καταγγελίες αλλά κριθεί ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, τότε αυτά θα εξεταστούν κανονικά από την υπηρεσία.

Σε ερώτηση για το περιεχόμενο των καταγγελιών, η κ. Μιχαήλ απάντησε ότι οι οδηγίες που έχει από τον Γενικό Ελεγκτή είναι να μην δοθούν σε αυτό το στάδιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναφερθεί περαιτέρω στο θέμα. Τόνισε, ωστόσο, με βεβαιότητα ότι ο κανονιστικός έλεγχος στον Δήμο Πάφου ξεκινά κανονικά τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας διερεύνησης των υποθέσεων που βρίσκονται ενώπιον της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα