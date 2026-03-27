Κόσμος

Μετά την Ινδία, πανικός για τα καύσιμα και στην Ταϊλάνδη: Πολίτες με τα μπιτόνια στο χέρι για λίγη βενζίνη (βίντεο)

Η Ινδία προμηθεύεται πάνω από το 40% των καυσίμων της αποκλειστικά από τα Στενά του Ορμούζ.

Το αδιαχώρητο επικρατεί στα βενζινάδικα στην Ταϊλάνδη με χιλιάδες οδηγούς να συνωστίζονται σε πρατήρια καυσίμων για να γεμίσουν ρεζερβουάρ και μπιτόνια, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ απότομη αύξηση στις τιμές – λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Μετά την Ινδία, όπου οδηγοί έπαιξαν ξύλο για ένα μπιτόνι βενζίνη, παρόμοια κατάσταση επικράτησε και στα βενζινάδικα της Ταϊλάνδης να τρέχουν με τα μπιτόνια για να προμηθευτούν καύσιμα. Όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, άνθρωποι με 2-3 μπιτόνια ο καθένας τρέχουν στα βενζινάδικα να τα γεμίσουν περιμένοντας για ώρες στην ουρά.

«Έμεινα άναυδος με την αύξηση των 6 μπατ», δήλωσε ένας κάτοικος που περίμενε στην ουρά. «Καταλαβαίνουμε τη διεθνή κατάσταση, αλλά θα θέλαμε οι αυξήσεις να γίνονται πιο σταδιακά».

Η απόφαση ελήφθη λόγω της «επείγουσας ανάγκης» να διατηρηθεί η ρευστότητα του κρατικού ταμείου καυσίμων, καθώς οι διεθνείς τιμές εκτοξεύονται λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Πανικός στα βενζινάδικα στην Ινδία

Στην Ινδία, πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται σε βενζινάδικα σε πολλές πολιτείες της χώρας, όπως στο Γκουτζαράτ, τη Μαχαράστρα, το Ταμίλ Ναντού και το Τελανγκάνα, υπό τον φόβο ότι τα καύσιμα δεν θα φτάσουν για όλους τους πολίτες, λόγω της αμείωτης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η Ινδία, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 1,5 δισεκατομμύρια άτομα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Στενό του Ορμούζ για τον εφοδιασμό της σε καύσιμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, καθώς περίπου το 45% των αναγκών της καλύπτεται μέσω αυτού.

Τις τελευταίες ημέρες αναφέρθηκαν μεγάλες ουρές για καύσιμα. Οι περισσότεροι που συγκεντρώνονται και περιμένουν για ώρες, αγοράζουν κυρίως από πανικό, με τις Αρχές να διαβεβαιώνουν πως για την ώρα υπάρχουν επαρκή αποθέματα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η αγωνία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν ανθρώπους να πιάνονται κυριολεκτικά στα χέρια, με αναφορές για τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως κάτι τέτοιο.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις τοπικές αρχές να καλούν σε ψυχραιμία.

Η Ινδία μείωσε τους φόρους στο ντίζελ και τη βενζίνη για να μετριάσει τον αντίκτυπο των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου στα διυλιστήριά της, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει το τελευταίο διάστημα την παγκόσμια προσφορά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, η Ινδία μείωσε τον φόρο στη βενζίνη σε 3 ρουπίες (3 σεντς) ανά λίτρο από 13 ρουπίες και στο ντίζελ σε μηδέν από 10 ρουπίες.

Πηγή: huffingtonpost.gr

