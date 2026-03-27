Μετά την Ινδία, πανικός για τα καύσιμα και στην Ταϊλάνδη: Πολίτες με τα μπιτόνια στο χέρι για λίγη βενζίνη (βίντεο)

Το αδιαχώρητο επικρατεί στα βενζινάδικα στην Ταϊλάνδη με χιλιάδες οδηγούς να συνωστίζονται σε πρατήρια καυσίμων για να γεμίσουν ρεζερβουάρ και μπιτόνια, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ απότομη αύξηση στις τιμές – λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Μετά την Ινδία, όπου οδηγοί έπαιξαν ξύλο για ένα μπιτόνι βενζίνη, παρόμοια κατάσταση επικράτησε και στα βενζινάδικα της Ταϊλάνδης να τρέχουν με τα μπιτόνια για να προμηθευτούν καύσιμα. Όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, άνθρωποι με 2-3 μπιτόνια ο καθένας τρέχουν στα βενζινάδικα να τα γεμίσουν περιμένοντας για ώρες στην ουρά.

«Έμεινα άναυδος με την αύξηση των 6 μπατ», δήλωσε ένας κάτοικος που περίμενε στην ουρά. «Καταλαβαίνουμε τη διεθνή κατάσταση, αλλά θα θέλαμε οι αυξήσεις να γίνονται πιο σταδιακά».

Η απόφαση ελήφθη λόγω της «επείγουσας ανάγκης» να διατηρηθεί η ρευστότητα του κρατικού ταμείου καυσίμων, καθώς οι διεθνείς τιμές εκτοξεύονται λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Fuel crisis sparks panic buying at petrol stations in Thailand pic.twitter.com/UGQ1ObL9QH — Surajit (@surajit_ghosh2) March 27, 2026

Πανικός στα βενζινάδικα στην Ινδία

Στην Ινδία, πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται σε βενζινάδικα σε πολλές πολιτείες της χώρας, όπως στο Γκουτζαράτ, τη Μαχαράστρα, το Ταμίλ Ναντού και το Τελανγκάνα, υπό τον φόβο ότι τα καύσιμα δεν θα φτάσουν για όλους τους πολίτες, λόγω της αμείωτης έντασης στη Μέση Ανατολή.

🇮🇳 Fuel crises in India are worsening due to closure of Hormuz Strait.



Massive crowds have gathered at petrol pump stations across multiple Indian states due to shortages and panic buying. Clashes on stations across India have resulted in two deaths.



India, with a population… pic.twitter.com/jqoIFOLIBg — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 25, 2026

Η Ινδία, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 1,5 δισεκατομμύρια άτομα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Στενό του Ορμούζ για τον εφοδιασμό της σε καύσιμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, καθώς περίπου το 45% των αναγκών της καλύπτεται μέσω αυτού.

Τις τελευταίες ημέρες αναφέρθηκαν μεγάλες ουρές για καύσιμα. Οι περισσότεροι που συγκεντρώνονται και περιμένουν για ώρες, αγοράζουν κυρίως από πανικό, με τις Αρχές να διαβεβαιώνουν πως για την ώρα υπάρχουν επαρκή αποθέματα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η αγωνία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν ανθρώπους να πιάνονται κυριολεκτικά στα χέρια, με αναφορές για τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως κάτι τέτοιο.

Indian police have been deployed at petrol pumps in Gujarat amid panic over potential fuel shortages, as Iran’s blockade of the Strait of Hormuz disrupts a route that carries over 40% of India’s crude imports. pic.twitter.com/vjnBi9vBIA — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 25, 2026

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις τοπικές αρχές να καλούν σε ψυχραιμία.

Η Ινδία μείωσε τους φόρους στο ντίζελ και τη βενζίνη για να μετριάσει τον αντίκτυπο των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου στα διυλιστήριά της, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει το τελευταίο διάστημα την παγκόσμια προσφορά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, η Ινδία μείωσε τον φόρο στη βενζίνη σε 3 ρουπίες (3 σεντς) ανά λίτρο από 13 ρουπίες και στο ντίζελ σε μηδέν από 10 ρουπίες.

Πηγή: huffingtonpost.gr