Τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί λεωφορείων - Σε δίωρη στάση εργασίας κατέρχονται σήμερα Παρασκευή

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Live: Οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν Τεχεράνη και Βηρυτό - Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή ακόμα 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν «ένα ευρύ κύμα επιθέσεων που στόχευαν υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης» νωρίς την Παρασκευή.

Για 28η μέρα μένεται  ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ να εξαπολύει ευρείας κλίμακας επιθέσεις σε υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη αλλά και σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής:

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ακόμη επίθεση σε ιρανικά εργοστάσια ενέργειας, μεταθέτοντας την προθεσμία κατά 10 ημέρες, έως τις 6 Απριλίου 2026. Τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη «πηγαίνουν πολύ καλά».
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν την Παρασκευή ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στοχεύοντας τοποθεσίες στο Ισραήλ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές δυνάμεις.
  • Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν «ένα ευρύ κύμα επιθέσεων που στόχευαν υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης» νωρίς την Παρασκευή.
  • Το Ιράν δημοσιεύει λίστα στόχων σε κρίσιμες υποδομές των ΗΑΕ

 

 

 

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΙΣΡΑΗΛΙΡΑΝΠΟΛΕΜΟΣΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα