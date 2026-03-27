Το Παν. Νεάπολις Πάφος και η Έδρα UNESCO συμβάλλουν στην UNESCO World Science Report 2026

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, μέσω της Έδρας UNESCO για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, την Ασφάλεια και την Καταπολέμηση του Διακρατικού Εγκλήματος και της Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικών Αγαθών, συμμετέχει στην προετοιμασία της UNESCO World Science Report 2026, μιας εμβληματικής διεθνούς έκδοσης για την επιστήμη, την καινοτομία και την πολιτική τεχνολογίας, η οποία δημοσιεύεται κάθε πέντε χρόνια.

Η συμμετοχή αυτή ενισχύει την παρουσία του Πανεπιστημίου σε διεθνή δίκτυα έρευνας και πολιτικής και επιβεβαιώνει τον ρόλο του στις διεθνείς συζητήσεις για τη διακυβέρνηση της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δρ Γεώργιος Παυλίδης, κάτοχος της Έδρας UNESCO στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, συμμετέχει ως Lead Coordinating Author για το περιφερειακό κεφάλαιο που αφορά την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, σε συνεργασία με διεθνείς ομάδες ειδικών.

Η UNESCO World Science Report αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την αποτύπωση των παγκόσμιων τάσεων στην επιστημονική έρευνα, στα συστήματα καινοτομίας και στις πολιτικές γνώσης. Η προηγούμενη έκδοση του 2021 ξεπέρασε τις 200.000 λήψεις παγκοσμίως, γεγονός που καταδεικνύει την ευρεία απήχηση και τη χρησιμότητά της για τη χάραξη πολιτικής. Η έκδοση υποστηρίζει κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων στρατηγικών για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων.

Η συμβολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και της Έδρας UNESCO εντάσσεται στη στρατηγική του Ιδρύματος για ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας, προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας και στήριξη της παραγωγής γνώσης με κοινωνικό αντίκτυπο.

Η διάκριση αυτή αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και των συνεργατών της Έδρας UNESCO, αναδεικνύοντας παράλληλα τη συμβολή της Κύπρου στον διεθνή επιστημονικό διάλογο.