Η νέα ηγεσία του Ιράν μετά τον «αποκεφαλισμό» της παλαιάς φρουράς

Συνεχείς αλλαγές καταγράφονται στην ηγεσία του Ιράν μετά τις απώλειες σημαντικών ηγετικών στελεχών. Την ανώτατη εξουσία αυτή τη στιγμή ασκεί ο Μοζταμπά Χαμενεΐ χωρίς όμως να έχει μέχρι στιγμής δημόσια ενεργή παρουσία. Όπως εξηγεί η δημοσιογράφος Βάσια Ηλιοπούλου στην εκπομπή Newsroom, με τον Γιώργο Σιαδήμα, τα πρόσωπα κλειδιά αυτή τη στιγμή είναι τα εξής:

Ο Αχμάντ Βαχιντί: Επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ενισχύουν την επιρροή τους εδώ και δεκαετίες, ωστόσο εν μέσω του πολέμου και μετά την εξόντωση του Αλί Χαμενεΐ έχουν αναλάβει ακόμα πιο κεντρικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Ο νέος διοικητής του σώματος έχει μακρά πορεία ενώ έχει διατελέσει και υπουργός Άμυνας στο παρελθόν.

Ο Εσμαΐλ Καανί: Ο επικεφαλής της Δύναμης Κούντς. Πρόκειται για ένα από τα σώματα των φρουρών της επανάστασης.

Ο Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου: Θεωρείται από τις ισχυρότερες πολιτικές προσωπικότητες που παραμένουν. Μετά τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί, ο Γκαλιμπάφ θεωρείται πως είναι ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στη Τεχεράνη.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν πρόεδρος του Ιράν: Αν και ο ρόλος του προέδρου έχει περιοριστεί, παραμένει η ανώτατη άμεσα εκλεγμένη αρχή της χώρας.

Ο Σαΐντ Τζαλίλι: Θεωρείται ένα από τα πιο σκληρά πρόσωπα της Τεχεράνης. Έχει διατελέσει στο παρελθόν επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας ενώ είναι και βασικός διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Αλιρεζά Αραφί: Είναι ένας από τους καταξιωμένους κληρικούς του ιρανικού συστήματος και μέλος του προσωρινού συμβουλίου ηγεσίας, το οποίο ιδρύθηκε μια μέρα μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ . Μαζί με τον Αλιρεζά Αραφί το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας απαρτίζουν ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι.

Ο Αμπάς Αραγτσί: Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Έμπειρος διπλωμάτης με σημαντικό ρόλο σε διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Ανάμεσα τους μέχρι χθες ήταν και ο Αλιρεζά Τανγκσίρι επικεφαλής του ναυτικού των Φρουρών της Επαναστάσης. Έμπειρος διοικητής, με σημαντικό ρόλο στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που έχασε τη ζωή του σε στοχευμένο χτύπημα του Ισραήλ.

