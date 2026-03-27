Με κάμερες στους δρόμους οι αστυνομικοί μετά το πράσινο φως της Βουλής - Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Πέρασε από την Ολομέλεια ο νόμος για τη χρήση φορητών καμερών από αστυνομικούς και η Αστυνομία είναι έτοιμη να προκηρύξει διαγωνισμό για την προμήθειά τους.

Διαβάστε επίσης: Φορητές κάμερες σε αστυνομικές στολές και οχήματα – Πότε θα χρησιμοποιούνται

Συγκεκριμένα η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων που έλαβε χώρα χθες Πέμπτη, υπερψηφίσε το τροποποιητικό νομοσχέδιο στον περί Αστυνομίας Νόμο, με 24 ψήφους υπέρ.

Θετικά βλέπουν στην Αστυνομία την υιοθέτηση του εν λόγω μέτρου. Όπως ανέφερε αρμόδια πηγή στον «Π», μετά τη δημοσιοποίηση του νόμου το Αρχηγείο θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες μεταξύ των οποίων είναι και η προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών καμερών, ώστε να δούμε και στην πράξη αστυνομικούς αλλά και οχήματα του Σώματος να φέρουν κάμερες.

Τι προβλέπει ο νόμος

Βάσει των διατάξεων, οι κάμερες θα μπορούν να τοποθετούνται στις στολές των αστυνομικών αλλά και σε υπηρεσιακά οχήματα και θα ενεργοποιούνται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται συλλήψεις και έρευνες προσώπων, καταδιώξεις, ανακοπές για έλεγχο, είσοδος σε χώρους για έρευνα, καθώς και η προσέλευση μελών της Αστυνομίας σε σκηνές εγκλήματος. Παράλληλα, προβλέπεται χρήση τους σε περιστατικά οχλαγωγίας, μαζικών επεισοδίων βίας, αλλά και σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, όπως τρομοκρατικά επεισόδια, απαγωγές, ένοπλες ληστείες, ανταλλαγή πυροβολισμών ή απόπειρες αυτοκτονίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ενεργοποίηση καμερών επιτρέπεται και σε περιπτώσεις όπου μέλος της Αστυνομίας δέχεται επίθεση, αντιμετωπίζει αντίσταση ή παρεμποδίζεται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Το νομοθετικό πλαίσιο συνοδεύεται από συγκεκριμένες δικλίδες ασφαλείας για την προστασία των πολιτών. Οι αστυνομικοί οφείλουν, όπου είναι εφικτό, να ενημερώνουν άμεσα για την ενεργοποίηση της κάμερας κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στο πεδίο καταγραφής, ενώ οι συσκευές θα φέρουν και φωτεινή ένδειξη ώστε να καθίσταται αντιληπτή η λειτουργία τους. Παράλληλα, κατά την έναρξη και τον τερματισμό της καταγραφής θα καταγράφονται η ημέρα, η ώρα και το σημείο στο οποίο βρίσκεται το μέλος της Αστυνομίας.

Ιδιαίτερη πρόνοια υπάρχει για την προστασία της ιδιωτικότητας, καθώς σε περιπτώσεις σωματικών ερευνών που αφορούν ευαίσθητες περιοχές του σώματος το οπτικοακουστικό υλικό θα υπόκειται σε τεχνική σκίαση. Το υλικό θα αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη μορφή, τόσο στις ίδιες τις συσκευές όσο και σε διακομιστές της Αστυνομίας.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του υλικού, αυτό θα διατηρείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και θα καταστρέφεται όταν δεν σχετίζεται με τη διερεύνηση ή δίωξη οποιουδήποτε αδικήματος, ενώ σε περίπτωση που αξιοποιείται ως μαρτυρικό υλικό, θα διατηρείται μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Παράλληλα, το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ποινικές όσο και σε πειθαρχικές ή πολιτικές διαδικασίες.

Τέλος, η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινές για κατάχρηση. Η παράνομη ενεργοποίηση κάμερας, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή η αποκάλυψη οπτικοακουστικού υλικού συνιστούν ποινικά αδικήματα, με ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει μέχρι τα τρία έτη.