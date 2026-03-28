ΤΑΥ: 32,5% η πληρότητα Ασπρόκρεμου, ικανοποίηση για υπερχείλιση φράγματος Αγ. Μαρίνας

Στο 32,5%, δηλαδή 17 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, ανέρχεται η πληρότητα του φράγματος του Απρόκρεμου, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Κύπρου, δήλωσε ο Επαρχιακός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Πάφου Χάρης Κασιουλής, εκφράζοντας παράλληλα ικανοποίηση για την υπερχείλιση του φράγματος της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο κ. Κασιουλής σημείωσε πως παρά την ικανοποίηση δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός και η αποφυγή αχρείαστης και σπάταλης χρήσης του νερού είναι αναγκαία.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Κασιουλής ανέφερε πως το φράγμα της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς που υπερχείλισε είναι μέρος του αρδευτικού έργου Χρυσοχούς, επισημαίνοντας πως είχε προηγηθεί η υπερχείλιση του φράγματος του Πωμού, ακολούθησε η Αργάκα και τώρα σημειώθηκε τα ξημερώματα η υπερχείλιση του τρίτου φράγματος του έργου της Χρυσοχούς, αυτού της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς.

Το αρδευτικό έργο Χρυσοχούς, σημείωσε, διαθέτει τέσσερα φράγματα με το μεγαλύτερο να είναι αυτό του φράγματος της Ευρέτου, χωρητικότητας 24 εκατ. κυβικών μέτρων νερού, της Αργάκας, που είναι χωρητικότητας 990 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού και έχει υπερχειλίσει, το φράγμα του Πωμού, χωρητικότητας 860 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού, που επίσης έχει υπερχειλίσει, και της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, χωρητικότητας 298 χιλ. κ.μ. νερού, που και αυτό υπερχείλισε σήμερα τα ξημερώματα.

Ερωτηθείς για το φράγμα του Ασπρόκρεμου, το δεύτερο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, ο κ. Κασιουλής ανέφερε πως η πληρότητα του ανέρχεται σήμερα στο 32,5%, δηλαδή 17 εκατ. κυβικά μέτρα νερού. Η συνολική χωρητικότητα του φράγματος Ασπρόκρεμμου, είναι 51,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (m3) νερού συνέχισε, προσθέτοντας πως είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ύδρευση και άρδευση της περιοχής και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, πρόκειται για χωμάτινο φράγμα.

Ο κ. Κασιουλής εξέφρασε την ικανοποίηση του για την υπερχείλιση των τριών φραγμάτων στην επαρχία Πάφου αν και πρόκειται, όπως είπε, για μικρά φράγματα. Πρόσθεσε ακόμη πως δεν είμαστε σε κατάσταση εφησυχασμού, τονίζοντας πως «σίγουρα μας χαροποιεί το γεγονός ότι συνεχίζονται οι εισροές και η υπερχείλιση των φραγμάτων».

Ο κ. Κασιουλής καταληκτικά υπογράμμισε την ανάγκη για αποφυγή οποιασδήποτε αχρείαστης και σπάταλης χρήσης του νερού.