Κ. Ιωάννου: Κονδύλι €4,16 εκ. κατά των πυρκαγιών ενέκρινε το Υπουργικό - Στόχευση στην εγκαταλειφθείσα γεωργική γη

Tην παραχώρηση επιπρόσθετου ποσού €4,16 εκ. για την εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων ενίσχυσης της πρόληψης και της αντιμετώπισης των αγροτικών και δασικών πυρκαγιών, ενέκρινε στις 26 Μαρτίου το Υπουργικό Συμβούλιο, αναφέρει σε σημερινή του δήλωση ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, τα μέτρα αφορούν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της εγκαταλειφθείσας γεωργικής γης και περιοχών περιμετρικά των Κοινοτήτων για σκοπούς πυροπροστασίας, την επιχορήγηση της δαπάνης αγοράς πυροσβεστικών οχημάτων και εξοπλισμού πυρόσβεσης από τα Κοινοτικά Συμβούλια, και την εκμίσθωση και την τοποθέτηση προωθητών γαιών και βυτιοφόρων σε προκαθορισμένα σημεία κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

«Στόχος της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της προσπάθειας για κατάλληλη προετοιμασία και πρόληψη για αντιμετώπιση αγροτικών και δασικών πυρκαγιών, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου», σημειώνει σχετικά.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, το ποσό των €4,16 εκ. θα διατεθεί για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού της εγκαταλειφθείσας γεωργικής γης και των περιοχών πέριξ των Κοινοτήτων για σκοπούς πυροπροστασίας, ενώ τα χρήματα θα παραχωρούνται είτε μέσω των Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών Κοινοτήτων είτε απευθείας στα Κοινοτικά Συμβούλια, έτσι ώστε η διαδικασία λήψης προσφορών και εκτέλεσης εργασιών να διεκπεραιώνεται με ταχύτερες διαδικασίες.

Προσθέτει ότι το ποσό που θα διατεθεί προέκυψε μετά από εκτίμηση κόστους που έγινε από τις Επαρχιακές Διοικήσεις τον περασμένο Φεβρουάριο, σε συνεννόηση με τα Συμπλέγματα Κοινοτήτων,

Ανέφερε επίσης ότι στο πλαίσιο της σωστής προετοιμασίας και με σκοπό να υποβοηθήσει τα Κοινοτικά Συμβούλια, η Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποιεί τις τελευταίες εβδομάδες επισκέψεις στις Κοινότητες και σε συνεργασία με τους Κοινοτάρχες, καθορίζεται η ακτίνα περιμετρικά των χωριών, όπου πρέπει να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες.

Επιπλέον, μέρος του ποσού θα διατεθεί για την επιχορήγηση των Κοινοτικών Συμβουλίων για την αγορά μονοκάμπινων πυροσβεστικών οχημάτων εξοπλισμένων με πυροσβεστική αντλία/αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε Κοινότητες, οι οποίες μετέχουν σε Σύμπλεγμα που γειτνιάζουν με δάσος και σε Κοινότητες που μετέχουν σε Σύμπλεγμα όπου ο συνολικός αριθμός των πυροσβεστικών οχημάτων των Κοινοτήτων σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των Κοινοτήτων του Συμπλέγματος είναι κάτω του 50%.

Υπενθυμίζεται ότι, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο Μάιο, το ποσοστό επιχορήγησης που παραχωρείται στις Κοινότητες για αγορά πυροσβεστικών οχημάτων αυξήθηκε από 50% σε 80%. Σε αυτό το πλαίσιο, από την εφαρμογή της αυξημένης χορηγίας τον Μάιο 2025 μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε 32 πρόσθετα αιτήματα Κοινοτικών Συμβουλίων, με συνολικό ποσό χορηγίας ύψους €1,28 εκ..

Επίσης, μέρος του ποσού θα διατεθεί για την εκμίσθωση και την τοποθέτηση προωθητών γαιών και βυτιοφόρων σε επιφυλακή σε προκαθορισμένα, στρατηγικά σημεία κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου (από 1/6/2026 μέχρι 30/9/2026).

Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρακτική εφαρμόζεται ήδη από το Τμήμα Δασών, το οποίο έχει τοποθετήσει οχήματα σε περιοχές που είναι υπό την ευθύνη του, με θετική συμβολή στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κατάσβεση των πυρκαγιών, ως εκ τούτου, με την πρόσφατη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, επιτυγχάνεται η κάλυψη και των περιοχών της υπαίθρου, με καλύτερη επιτήρηση σε μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση και, κατ’ επέκταση, ενίσχυση της δυνατότητας ανταπόκρισης των αρμόδιων Υπηρεσιών σε περιστατικά πυρκαγιών.

Συμπληρώνεται ότι τα οχήματα (12 προωθητές γαιών και οκτώ βυτιοφόρα) θα τοποθετηθούν σε σημεία στις Επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, τα οποία έχουν καθοριστεί κατόπιν ανάλυσης κινδύνου και επιχειρησιακής αξιολόγησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα, καταρτίζεται πρόγραμμα από τις Επαρχιακές Διοικήσεις για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των δρόμων στις Κοινότητες περί τα τέλη Απριλίου και αρχές Μαΐου. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες στις Επαρχιακές Διοικήσεις για τη διενέργεια ελέγχων, με στόχο να επιβεβαιωθεί ότι έγιναν οι απαραίτητοι καθαρισμοί περιμετρικά και εντός των οικιστικών ζωνών των χωριών.

Ο κ. Ιωάννου προσέθεσε ότι τα παραπάνω μέτρα, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων που έχει εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο στο παρελθόν για την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας κατάσβεσης των πυρκαγιών, με στόχευση στις Κοινότητες της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών, ενώ υπενθυμίζεται ότι, ανάμεσα σε άλλα, παραχωρήθηκε ποσό €1 εκ. σε 16 Συμπλέγματα Κοινοτήτων, στα οποία εμπίπτουν παραδασόβιες Κοινότητες, εγκρίθηκε ποσό €2,1 εκ. για 23 Συμπλέγματα Κοινοτήτων για εκτέλεση εργασιών καθαρισμού για σκοπούς πυροπροστασίας, και αυξήθηκε το ποσοστό χορηγίας προς τις Κοινότητες για αγορά πυροσβεστικών οχημάτων από 50% σε 80%.

«Σε συνδυασμό με τον διορισμό Εθνικού Συντονιστή για τις πυρκαγιές, στόχος της Κυβέρνησης είναι η όσο το δυνατό καλύτερη και έγκαιρη προετοιμασία, τόσο των αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών όσο και των ίδιων των Κοινοτήτων, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου», καταλήγει ο Υπουργός.