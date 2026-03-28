Live: Είσοδος των Χούθι στoν πόλεμο με πλήγμα στο Ισραήλ – Συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Τεχεράνη και Ισφαχάν

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται για 29η μέρα σε κλιμάκωση. Οι Χούθι της Υεμένης, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, επιβεβαίωσαν σήμερα Σάββατο (28/3) ότι εξαπέλυσαν επίθεση στο Ισραήλγια πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει πολέμου Ισραήλ-ΗΠΑ εναντίον Ιράν, σηματοδοτώντας την είσοδό τους στη σύγκρουση και αυξάνοντας τις πιθανότητες μιας ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης. Το Ισραήλ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι αναχαίτισε πύραυλο από την Υεμένη.

Η οργάνωση ανέφερε ότι η επίθεση με μπαράζ πυραύλων έγινε μετά από συνεχείς στοχοποιήσεις υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι η «επιθετικότητα» σε όλα τα μέτωπα να τελειώσει. Μέχρι στιγμής έχουν εκτοξεύσει έναν πύραυλο προς το Ισραήλ, το μεγάλο ερώτημα είναι εάν θα αρχίσουν και τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου θα επηρεαστεί η ναυσιπλοϊα και προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν « άλλους 3.554» στόχους να χτυπήσουν . Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους «χωρίς χερσαίες δυνάμεις» και ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σε 2- 4 εβδομάδες. Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ , δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν σε συναντήσεις με το Ιράν «αυτή την εβδομάδα» και τόνισε: «Έχουμε μια συμφωνία 15 σημείων στο τραπέζι και αναμένουμε μια απάντηση από αυτούς».

Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, ενώ αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές στο δυτικό Ιράν σκότωσαν τουλάχιστον 20 άτομα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Αεροπορικά πλήγματα αναφέρθηκαν το πρωί και σε Τεχεράνη και Ισφαχάν , ενώ το Πανεπιστήμιο Αμίρκαμπιρ της Τεχεράνης φαίνεται να έχει υποστεί σημαντικές ζημιές. Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency αναφέρει ότι 1.464 άμαχοι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 217 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στο Ιράν κατά τον πρώτο μήνα της σύγκρουσηw

Σύμφωνα με πηγή, το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush αναμένεται να αναπτυχθεί σε περιοχή κοντά στη ζώνη των συγκρούσεων. Δεν είναι σαφές αν θα ενταχθεί στις δυνάμεις ή αν θα αντικαταστήσει τα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ που βρίσκονται ήδη στην περιοχή. Επίσης, αναπτύσσονται περισσότεροι από 1.000 στρατιωτικοί.

