Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πυροτεχνήματα κατά περιπολικού εκτόξευσαν άγνωστοι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Αστυνομία είχε ανταποκριθεί σε πληροφορία για φωτιά μπροστά από εκκλησία, στη Λάρνακα.

Άγνωστοι εκτόξευσαν χθες βράδυ πυροτεχνήματα κατά περιπολικού που ανταποκρίθηκε σε πληροφορία για φωτιά μπροστά από εκκλησία, στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας, «γύρω στις 11:00 χθες το βράδυ, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για φωτιά σε κάλαθο σκυβάλων, μπροστά από την εκκλησία των Αγίων Αυξεντίου και Ευσταθίου στη Λάρνακα» και στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Κατά την άφιξή τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση, άγνωστα πρόσωπα, εκτόξευσαν προς το προπορευόμενο αστυνομικό όχημα πυροτεχνήματα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει οποιοσδήποτε τραυματισμός μέλους της Αστυνομίας ή ζημιά σε όχημα.

Γίνονται εξετάσεις για εντοπισμό των δραστών.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

