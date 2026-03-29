Εγκαίνια ομαδικής έκθεσης " Ενωμένοι καλλιτέχνες ενάντια στο στίγμα του HIV/AIDS

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στην Παλιά Ηλεκτρική Πάφου, τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης «Ενωμένοι Καλλιτέχνες ενάντια στο στίγμα του HIV/AIDS», που διοργάνωσε το Κέντρο Ενημέρωσης & Πρόληψης Σεξουαλικών Νοσημάτων (ΚΕΠΣΕΝΟ) με την υποστήριξη του Δήμου Πάφου.

Η έκθεση, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από διάφορους τομείς, αναδεικνύει τον ρόλο της τέχνης ως μέσο κοινωνικής ευαισθητοποίησης, προβάλλοντας την ανάγκη για ενημέρωση, αποδοχή και άρση των προκαταλήψεων γύρω από το HIV/AIDS.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Πάφου κ. Γιώργος Πίτρος, ο οποίος τόνισε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό περιεχόμενο, υπογραμμίζοντας πως η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα δεν είναι μόνο η ασθένεια, αλλά το στίγμα που τη συνοδεύει.

Ο κ. Πίτρος εξήρε το έργο του ΚΕΠΣΕΝΟ, επισημαίνοντας τη συμβολή του στην ενημέρωση, την πρόληψη και τη στήριξη των ατόμων που ζουν με HIV/AIDS, καθώς και τον σημαντικό ρόλο της τέχνης στην καλλιέργεια ενσυναίσθησης και κοινωνικής αφύπνισης.

Ο Δήμος Πάφου συγχαίρει το ΚΕΠΣΕΝΟ και όλους τους συντελεστές της έκθεσης για την αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026.

