Live: Για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων ετοιμάζονται οι ΗΠΑ - Απειλεί αμερικανικά πανεπιστήμια η Τεχεράνη, νέα επίθεση των Χούθι κατά του Ισραήλ

Για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων προετοιμάζεται το αμερικανικό Πεντάγωνο, με τον πόλεμο στο Ιράν να έχει εισέλθει στην 30η μέρα χωρίς εμφανή σημάδια αποκλιμάκωσης, πολλώ δε μάλλον μετά και την εμπλοκή των ανταρτών Χούθι σε αυτόν. Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει αναφέρει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για «λίγο ακόμα», ενώ εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, επίσης έχει διαμηνύσει ότι «εντός λίγων ημερών» ο στρατός θα ολοκληρώσει τους κρίσιμους στόχους στο Ιράν.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής:

Το Πεντάγωνο προετοιμάζει σχέδια για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν αναφέρει ωστόσο η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη ανώνυμους αξιωματούχους, ενώ πιθανολογούνται επιδρομές στο νησί Kharg και παράκτιες περιοχές κοντά στο Στενό του Ορμούζ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσε νωρίτερα ότι περίπου 3.500 επιπλέον στρατιώτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή με το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων Tripoli.

Ο Ισραηλινός Στρατός εκτιμά ότι πλησιάζει στο να έχει στοχεύσει περίπου το 90% των βασικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη όπλων που απειλούν το Ισραήλ, ωστόσο και δεύτερη επίθεση σε περιοχές του νότιου Ισραήλ από την Υεμένη ανακοίνωσαν οι Χούθι ενώ στο τρίτο πλέον μέτωπο του Ισραήλ, οι IDF ανακοίνωσανι ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 250 ρουκέτες από τον Λίβανο.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν απειλεί να στοχοποιήσει αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, καταγγέλλοντας καταστροφικές επιθέσεις σε δύο πανεπιστήμια της Τεχεράνης. Εν τω μεταξύ, το Ιράν υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν κλινική στο Μινάμπ, την ίδια περιοχή όπου έγινε η θανατηφόρα επίθεση σε σχολείο θηλέων την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει σε 20 πλοία με πακιστανική σημαία να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, σε αυτό που η Ισλαμαμπάντ χαρακτήρισε ως «προάγγελο ειρήνης».

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις - Με πληροφορίες από BBC, Reuters, ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, cnn.gr, protothema.gr, skai.gr