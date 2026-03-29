«Για πρώτη φορά εδώ και αιώνες» το Ισραήλ εμπόδισε τον Ρωμαιοκαθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον Πανάγιο Τάφο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Το τραγούδι του Ζαμπέτα που απέρριψε η Βουγιουκλάκη και έκανε τη Μαρινέλλα «πρώτο όνομα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα άφησε χθες την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών, μετά από μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στη σκηνή του Ηρώδειου τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου του Γιώργου Ζαμπέτα, που έμελλε να φέρει καταξίωση στη Μαρινέλλα και να «σφραγίσει» τη μουσική σκηνή της χώρας, είχε αρνηθεί να τραγουδήσει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο λόγος για το «Σταλιά - Σταλιά» στην ταινία «Ο πιο καλός ο μαθητής» το οποίο ο Ζαμπέτας είχε γράψει για την Ελληνίδα ηθοποιό.

Την ιστορία του τραγουδιού είχε διηγηθεί ο ίδιος σε συνέντευξή του στη Λιάνα Κανέλλη, αποκαλύπτοντας πώς κατέληξε το συγκεκριμένο τραγούδι να «κάνει» τη Μαρινέλλα «πρώτο όνομα».

«Ανοίγει το στούντιο και μπαίνει μέσα η Αλίκη Βουγιουκλάκη με "την αυλή της". Της λέω: Αλικάκι, σου έχω κάνει ένα τραγούδι, το τραγούδι του αιώνα. Μου λέει: Αυτό να πας να το δώσεις στον Καζαντζίδη να το πει. Κόκκαλο εγώ».

Ολοκληρώνοντας την πρόβα, λέει ο Ζαμπέτας, η Μαρινέλλα ρωτά τον συνθέτη: «Μανίτσα; Να το πω εγώ αυτό το τραγουδάκι; Λέω, ό,τι γουστάρει η Κίτσα» απαντά ο Ζαμπέτας.

«Μπαίνουμε μέσα και το λέει η Κίτσα με τη μία το τραγούδι. Και "έγινε Η Μαρινέλλα" με αυτό τραγούδι, το λέω χωρίς να ντρέπομαι και το καυχιέμαι αυτό» είχε διηγηθεί ο ίδιος.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑΕΛΛΑΔΑΜαρινέλλα

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα