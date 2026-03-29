ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Τουλίπας στο Πολέμι.

Στην εκτίμηση ότι στο Φεστιβάλ Τουλίπας στο Πολέμι αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά η ξεχωριστή φυσική ομορφιά του τόπου μας και η αυθεντικότητα της κυπριακής υπαίθρου, προέβη η Αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου Φρόσω Γεωργίου.

Η τουλίπα, ως σύμβολο της κοινότητας, αποτελεί, όπως είπε η κ. Γεωργίου, ένα ισχυρό στοιχείο ταυτότητας που συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή του χωριού και στην προσέλκυση επισκεπτών.

Μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και ανάδειξη των κοινοτήτων μας.

Παραμένουμε, συνέχισε, σταθερά δίπλα στις τοπικές αρχές, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που ενισχύει την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας.

 Εξάλλου, σε ανακοίνωσή του το Κοινοτικό Συμβούλιο Πολεμίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι παρευρέθηκαν στο Φεστιβάλ Τουλίπας, παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες των ημερών.

 Η παρουσία όλων συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνει στον Επαρχιακό Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, ο οποίος χαιρέτησε την εκδήλωση εκ μέρους της Υπουργού, κύριο Ευάνθη Καζαντζή, την Έπαρχο Πάφου κυρία Ευφροσύνη Γεωργίου, τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων κύριο Χαράλαμπο Χριστοφίνα, όλους τους εκπροσώπους κυβερνητικών και άλλων τμημάτων, καθώς επίσης και τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου κύριο Αντρέα Κιτρομηλίδη.

Ευχαριστίες εξέφρασε επίσης σε όλους όσοι εργάστηκαν για την οργάνωση και υλοποίηση της εκδήλωσης, καθώς και στο κοινό που στήριξε την προσπάθεια με την παρουσία του.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

