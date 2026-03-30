Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Στις 12 Μαϊου συνέχιση δικαστικής διαδικασίας για τον φόνο Αλ. Αντωνίου στα Κονιά

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Αναβολή πήρε σήμερα Δευτέρα η εκδίκαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου της υπόθεσης που αφορά τον φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου, με κατηγορούμενο 58χρονο.

Το Δικαστήριο όρισε εκ νέου την υπόθεση για τις 12 Μαϊου του 2026 στις 09:30, διατάσσοντας όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση.

Στην επόμενη δικάσιμο αναμένεται να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε το πρωί από τις Κεντρικές Φυλακές στο Δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, σε μια γεμάτη αίθουσα. Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου ζήτησε αναβολή λόγω της ετοιμασίας βίντεο που καταγράφει πως εξελίχθηκε το επεισόδιο και που ακόμη δεν είναι έτοιμα, όπως ανέφερε στο Δικαστήριο.

Ο κ. Χατζηκύρου ανέφερε ακόμη πως εκκρεμούν εκτός από τα βίντεο και κάποιες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων. Παράλληλα, ζήτησε όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση, επικαλούμενος τη σοβαρότητα των αδικημάτων και τονίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το ύψιστο αγαθό, ενώ αναφέρθηκε και σε κίνδυνο μη εμφάνισης του κατηγορουμένου. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 58χρονου δεν έφερε ένσταση ζητώντας να του δοθεί το επιπρόσθετο μαρτυρικό υλικό πριν την επόμενη δικάσιμο .

Το Δικαστήριο ως εκ τούτου όρισε την υπόθεση για τις 12 Μαϊου του 2026 και ζήτησε όπως δοθεί το επιπρόθεσο μαρτυρικό υλικό στον συνήγορο υπεράσπισης δικηγόρο Ηλία Στεφάνου. Υπενθυμίζεται ότι ο φόνος διαπράχθηκε το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου, στην κοινότητα Κονιών.

Σημειώνεται πως γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού όπου καθόταν το θύμα, ανήκει σύμφωνα με τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής στον 58χρονο, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση, κατέδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού προκλήθηκε από κτύπημα με νήσον και τέμνον όργανο στην καρωτίδα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα