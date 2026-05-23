Επιχείρηση απεγκλωβισμού, πεσμένα καλώδια και δρόμοι ποτάμια: Η κακοκαιρία έφερε προβλήματα στη Λευκωσία

Στον απεγκλωβισμό ηλικιωμένου ατόμου από πλημμυρισμένη οικία στη Λευκωσία προχώρησαν σήμερα (23/05) μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ερωτηθείσα αν η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να ανταποκριθεί σε περιστατικά μετά την έντονη βροχόπτωση και τη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε σε διάφορες περιοχές το Σάββατο, η λειτουργός του γραφείου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Κούλλα Μεσαρίτου, είπε πως μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι η Υπηρεσία έλαβε κλήσεις στην επαρχία Λευκωσίας για άντληση νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια, άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων και μετακίνηση καλωδίων τηλεπικοινωνιών που έπεσαν λόγω των ανέμων.

«Είχαμε και μια περίπτωση απεγκλωβισμένου ηλικιωμένου από οικία που πλημμύρισε», πρόσθεσε.

Ανέφερε, ακόμα, ότι η Πυροσβεστική βοήθησε συνεργεία του ΕΟΑ Λευκωσίας και των Δημαρχείων Στροβόλου και Λακατάμειας στο άνοιγμα φρεατίων.

Γύρω στις 14:20 το μεσημέρι, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων επηρεάστηκε το οδόστρωμα στη συμβολή των οδών Τσερίου – Κωνσταντινουπόλεως, στον Στρόβολο, με αποτέλεσμα να κλείσει για την τροχαία κίνηση τμήμα της οδού Κωνσταντινουπόλεως προς τη συμβολή με την οδό Αριάδνης.

Ακόμη, λόγω κατολισθήσεων πετρών και όγκων χώματος, ο δρόμος Κάτω Πύργου – Ορκόντα, έχει κλείσει για την τροχαία κίνηση.

Γύρω στις 15:00 η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας προς Κοκκινοτριμιθιά, στο ύψος του Mall, λόγω πτώσης δέντρου, έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα.

Πέραν των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις χάρισαν και εντυπωσιακές εικόνες. Δειτε βίντεο από τον Πεδιαίο ποταμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ