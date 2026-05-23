Μεξικό και Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν ανανεωμένη εμπορική συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό υπέγραψαν αργά το βράδυ της Παρασκευής την ανανεωμένη εμπορική τους συμφωνία κατά τη διάρκεια της 8ης Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Μεξικού στην Πόλη του Μεξικού, με τη συμμετοχή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με τον τελευταίο να χαρακτηρίζει την επίτευξη και υπογραφή της συμφωνίας στις δηλώσεις του ως «γεωπολιτική δήλωση» εν μέσω αβεβαιότητας.

Η σύνοδος ήταν η πρώτη μεταξύ των δύο πλευρών, έπειτα από πάνω από μία δεκαετία, και οδήγησε στην υπογραφή τόσο της Εκσυγχρονισμένης Συνολικής Συμφωνίας (MGA) όσο και της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου (ITA). Οι δύο συμφωνίες αντικαθιστούν το πλαίσιο που ίσχυε από το 2000, διευρύνοντας σημαντικά το εύρος της εμπορικής και πολιτικής συνεργασίας.

«Η συμφωνία αυτή είναι μια αυθεντική γεωπολιτική δήλωση: απόδειξη της δέσμευσής μας για δίκαιο εμπόριο, κοινή ευημερία, βιωσιμότητα και συνεργασία βάσει κανόνων», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο. Αναφερόμενος στη σημασία της στιγμής, ο κ. Κόστα υπογράμμισε ότι «το παρόν γεωπολιτικό πλαίσιο καθιστά την εταιρική μας σχέση πιο σημαντική από ποτέ», καλωσορίζοντας την Πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ Πάρντο, ως εκείνην που «επανεκκίνησε» τις σχέσεις μετά από περισσότερο από μία δεκαετία απουσίας συναντήσεων σε ανώτατο επίπεδο.

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί η κατάργηση δασμών σε ευρύ φάσμα αγροδιατροφικών προϊόντων, τομέας που δεν είχε καλυφθεί επαρκώς από τη συμφωνία του 2000. Συγκεκριμένα, καταργούνται οι δασμοί σε ευρωπαϊκές εξαγωγές χοιρινού κρέατος, γαλακτοκομικών, σιτηρών, φρούτων και ζυμαρικών, ενώ η ΕΕ μειώνει τους δασμούς σε μεξικανικά προϊόντα όπως καφές, σοκολάτα και σιρόπι αγαύης. Η συμφωνία προστατεύει επίσης 336 επιπλέον παραδοσιακές ονομασίες τροφίμων στην αγορά του Μεξικού.

Η κ. φον ντερ Λάιεν τόνισε τον οικονομικό στόχο της νέας εταιρικής σχέσης: «Ο στόχος είναι απλός: θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και να παράξουμε περισσότερη αξία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», ανέφερε κατά τη διάρκεια της Συνόδου, προσθέτοντας ότι «αυτή η συμφωνία μας δίνει φτερά για να πετάξουμε πολύ ψηλά».

Παράλληλα με την εμπορική συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του Global Gateway για την υποστήριξη του «Plan México» της Κυβέρνησης Σέινμπαουμ, που καλύπτει τομείς όπως η ενεργειακή μετάβαση, οι μεταφορές, τα φαρμακευτικά, το νερό, η γεωργία και η ψηφιακή μετάβαση. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει το Plan México της κυβέρνησής σας με το επενδυτικό μας πρόγραμμα Global Gateway», είπε ο Κόστα, «αποδεικνύοντας ότι η ΕΕ είναι ένας αξιόπιστος εταίρος με τον οποίο το Μεξικό μπορεί να οικοδομήσει μια ισχυρότερη, πιο διαφοροποιημένη και πιο βιώσιμη οικονομία», πρόσθεσε

Η σύνοδος πραγματοποιείται σε ένα γεωπολιτικά φορτισμένο περιβάλλον, καθώς το Μεξικό βρίσκεται σε εκκρεμείς διαπραγματεύσεις για εκσυγχρονισμό της τριμερούς εμπορικής συμφωνίας USMCA με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε εκτιμήσεις περί ανησυχιών για πιθανή αντίδραση της Ουάσιγκτον, η χρονική στιγμή της υπογραφής, περισσότερο από ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων τον Ιανουάριο του 2025, είχε τροφοδοτήσει σχετικά ερωτήματα, με Ευρωπαίο αξιωματούχο που ενημέρωσε τον Τύπο την Παρασκευή το πρωί, να σημειώνει ότι ο χρονισμός της υπογραφής έπρεπε απλά να βολεύει και τις δύο πλευρές, ενώ το κείμενο της συμφωνίας έπρεπε να περάσει από χρονοβόρο νομικό και γλωσσικό έλεγχο.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Κόστα ανέφερε επίσης τις συζητήσεις για την ασφάλεια και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τονίζοντας ότι η συνεργασία αυτή «πρέπει να γίνεται πάντοτε με σεβασμό στην κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα των κρατών, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου». Αναφέρθηκε, επίσης, στις γεωπολιτικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής και του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, εκφράζοντας εκτίμηση για τον ρόλο του Μεξικού ως «εποικοδομητικού εταίρου» στις σχετικές προσπάθειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ