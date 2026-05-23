Έκλεψε σχεδόν 800 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 50χρονο μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα

Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, εναντίον 50χρονου, ο οποίος συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από διευθυντή και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο 50χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε χώρα του εξωτερικού, δυνάμει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, ενώ χθες μεταφέρθηκε στην Κύπρο, όπου συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο ύποπτος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού ύψους €800.000 περίπου, από εταιρεία στη Λεμεσό, μεταξύ των ετών 2016 – 2019.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.