Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Έκλεψε σχεδόν 800 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε 50χρονο μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διάταγμα οκταήμερης κράτησης εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, εναντίον 50χρονου, ο οποίος συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από διευθυντή και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο 50χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε χώρα του εξωτερικού, δυνάμει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, ενώ χθες μεταφέρθηκε στην Κύπρο, όπου συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο ύποπτος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού ύψους €800.000 περίπου, από εταιρεία στη Λεμεσό, μεταξύ των ετών 2016 – 2019.     

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΣΥΛΛΗΨΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα