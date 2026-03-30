Κλειστό το Μονοπάτι «Φαράγγι του Άβακα» ανακοινώνει το Τμήμα Δασών

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Κλειστό παραμένει το μονοπάτι «Φαράγγι του Άβακα», σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με αφορμή στις 25/3/2026 περιστατικό εγκλωβισμού περιηγητών στο φαράγγι του Άβακα, πληροφορεί το κοινό ότι λόγω των καιρικών συνθηκών, της αυξημένης ροής νερού, της ολισθηρότητας του εδάφους αλλά και λόγω του κινδύνου πτώσης βράχων και όγκων χώματος, το «Φαράγγι του Άβακα», στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα συνεχίζει να παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Για το θέμα είχε εκδοθεί σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση του κοινού, με ισχύ από τις 6/12/2025, έως ότου κριθεί ότι ο κίνδυνος θα έχει παρέλθει εντελώς για τους επισκέπτες ενώ παράλληλα είχαν τοποθετηθεί σχετικές απαγορευτικές σημάνσεις στην είσοδο του φαραγγιού.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού αλλά το κλείσιμο κρίνεται αναγκαίο για τη δική του ασφάλεια. 

Θα επανέλθει δε, με νέα ανακοίνωση όταν το φαράγγι θα είναι απολύτως ασφαλές για επισκέψεις.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

