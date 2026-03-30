Κλειστό το Μονοπάτι «Φαράγγι του Άβακα» ανακοινώνει το Τμήμα Δασών

Κλειστό παραμένει το μονοπάτι «Φαράγγι του Άβακα», σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με αφορμή στις 25/3/2026 περιστατικό εγκλωβισμού περιηγητών στο φαράγγι του Άβακα, πληροφορεί το κοινό ότι λόγω των καιρικών συνθηκών, της αυξημένης ροής νερού, της ολισθηρότητας του εδάφους αλλά και λόγω του κινδύνου πτώσης βράχων και όγκων χώματος, το «Φαράγγι του Άβακα», στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα συνεχίζει να παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Για το θέμα είχε εκδοθεί σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση του κοινού, με ισχύ από τις 6/12/2025, έως ότου κριθεί ότι ο κίνδυνος θα έχει παρέλθει εντελώς για τους επισκέπτες ενώ παράλληλα είχαν τοποθετηθεί σχετικές απαγορευτικές σημάνσεις στην είσοδο του φαραγγιού.

Το Τμήμα Δασών απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού αλλά το κλείσιμο κρίνεται αναγκαίο για τη δική του ασφάλεια.

Θα επανέλθει δε, με νέα ανακοίνωση όταν το φαράγγι θα είναι απολύτως ασφαλές για επισκέψεις.