Απόφαση για αντικατάσταση όλων των παγκακιών στα χωριά του Δήμου Ακάμα

Σε αντικατάσταση όλων των παγκακιών σε όλα τα χωριά του Δήμου Ακάμα προχωρά ο Δήμος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση και μετά από απόφαση του αντιδημάρχου Αρόδων Ματθαίο Στεφάνου , που λήφθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση με τη συμμετοχή όλων των κοινοτήτων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συγκεκριμένο θέμα αποτελούσε αίτημα του αντιδημάρχου Αρόδων που είχε υποβάλει εδώ και αρκετό καιρό απευθείας προς τον Δήμαρχο και τον Μηχανικό του Δήμου.

Η αρχή έγινε ήδη με την αντικατάσταση των παγκακιών στη Χρυσοσπηλιώτισσα, ενώ στη συνέχεια προχωρά η αντικατάσταση των παγκακιών στην πλατεία του χωριού.

Παράλληλα, ο κ. Στεφάνου ενημέρωσε ότι θα αντικατασταθούν και οι λάμπες στην πλατεία, ένα θέμα που επίσης είχε θέσει εδώ και καιρό προς τον Δήμο.

Αναφερόμενος στο θέμα του ιερέα, ο αντιδήμαρχος Αρόδων σημείωσε ότι έχουν ζητηθεί επανειλημμένα ενέργειες για τον διορισμό μόνιμου ιερέα, κάτι που θα διασφάλιζε ότι όλες οι λειτουργίες θα τελούνται στις καθορισμένες ώρες.

Όπως εξήγησε, ελλείψει μόνιμου ιερέα, η Μητρόπολη καθορίζει τις ημέρες και τις ώρες κατά τις οποίες μπορεί να μεταβεί ιερέας στο χωριό για την τέλεση των λειτουργιών.

Επιπλέον, ανέφερε ότι πριν από κάποια χρόνια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον τότε Μητροπολίτη μαζί με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αποδήμων Αρόδων , Νίκο Κόκκινο, κατά την οποία υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα, με την απάντηση τότε να είναι ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμοι ιερείς για διορισμό στο χωριό. Τέλος, υπογράμμισε ότι κάθε χρόνο συνεχίζονται οι προσπάθειες και τα αιτήματα προς όλες τις αρμόδιες αρχές, με στόχο να εξασφαλιστεί μόνιμος ιερέας ή τουλάχιστον συχνότερη παρουσία ιερέα, ώστε οι πιστοί του χωριού να μπορούν να εκκλησιάζονται κανονικά.