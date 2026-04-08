Ενίσχυση της ασφάλειας στις παραλίες της Πάφου με πρωτοποριακό τηλεκατευθυνόμενο σωσίβιο

Εκδήλωση επίδειξης και επίσημης παράδοσης από την ΕΤΑΠ ενός πρωτοποριακού ναυαγοσωστικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στη Δημοτική Παραλία «τα Μπάνια» στην Κάτω Πάφο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο τηλεκατευθυνόμενο σωσίβιο, το οποίο εντάσσεται πλέον στον εξοπλισμό του Δήμου Πάφου, με στόχο την ενίσχυση της επιτήρησης και τη βελτίωση των επιχειρήσεων διάσωσης των λουομένων.

Ο Διευθυντής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, Νάσος Χατζηγεωργίου, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί έμπρακτη στήριξη προς τον Δήμο Πάφου και τις ναυαγοσωστικές του υπηρεσίες. Όπως ανέφερε, το τηλεκατευθυνόμενο σωσίβιο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια και είναι επαναφορτιζόμενο, συμβάλλοντας έτσι και στη βιώσιμη διαχείριση των παραλιακών υποδομών. Παράλληλα, εξήγησε ότι το σύστημα διαθέτει εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς είναι έως και πέντε φορές ταχύτερο από έναν πρωταθλητή κολύμβησης, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, έχει εμβέλεια που φτάνει περίπου τα 800 μέτρα, ενώ η αυτονομία της μπαταρίας του αγγίζει τα 50 λεπτά συνεχούς λειτουργίας, επιτρέποντας άμεση και ευέλικτη ανταπόκριση σε περιστατικά διάσωσης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι πρόκειται για το δεύτερο τέτοιο σωσίβιο που παραδίδεται, σημειώνοντας ότι ένα ακόμη έχει ήδη τοποθετηθεί σε άλλη παραλία, ενώ υπάρχει και τρίτο υπό συζήτηση για παράδοση σε άλλο Δήμο. Η αξία του εξοπλισμού ανέρχεται περίπου στις 4.500 ευρώ. Όπως πρόσθεσε, το συγκεκριμένο σωσίβιο θα εγκατασταθεί μόνιμα στη Δημοτική Παραλία «τα Μπάνια», η οποία λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενισχυμένη επιτήρηση και ετοιμότητα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών του Δήμου Πάφου, Ευκλείδης Αμβροσιάδης, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Χατζηγεωργίου και την ΕΤΑΠ Πάφου για τη σημαντική αυτή προσφορά, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση των ναυαγοσωστικών υπηρεσιών. Εξέφρασε, επίσης, αισιοδοξία για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, η οποία αναμένεται να επεκταθεί και στον εξοπλισμό των ναυαγοσωστικών πύργων. Σε ό,τι αφορά τις παραλίες της περιοχής, ο κ. Αμβροσιάδης διευκρίνισε ότι συνολικά δώδεκα παραλίες βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Πάφου, εκ των οποίων οι δύο ανήκουν απευθείας στον Δήμο, ενώ οι υπόλοιπες ενοικιάζονται.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου, ο οποίος χαιρέτισε θερμά την πρωτοβουλία της ΕΤΑΠ, τονίζοντας ότι τέτοιες δράσεις ενισχύουν ουσιαστικά την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών.

Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Δήμο Πάφου, καθώς συμβάλλει τόσο στην προστασία της ανθρώπινης ζωής όσο και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις παραλίες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνεργασία με οργανισμούς όπως η ΕΤΑΠ αποδεικνύει τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της περιοχής και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας.

Την εκδήλωση χαιρέτισε επίσης και η πρόεδρος του Σωματείου «Βρυσούθκια Κέλπετρη», Ανθή Χαραλάμπους, η οποία εξήρε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την τοπική κοινωνία και την προστασία των λουομένων.