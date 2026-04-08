Χρ. Ευσταθίου : Τα πολιτικά δικαστήρια δεν εμπλέκονται στα της Εκκλησίας - Προχωρούν οι διαδικασίες για νέο καταστατικό

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Μετά την Πασχαλινή περίοδο αναμένεται να κατατεθεί ο αναδιαρθρωμένος καταστατικός χάρτης προς έγκριση από την Ιερά Σύνοδο.

Η απόρριψη της αίτησης του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού για καταχώριση συμπληρωματικής ένορκης δήλωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι τα πολιτικά δικαστήρια δεν εμπλέκονται σε ζητήματα της Εκκλησίας, η οποία λειτουργεί βάσει του καταστατικού της χάρτη, δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Χρήστος Ευσταθίου.

Σε δηλώσεις του  και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι η εν λόγω εξέλιξη δεν επηρεάζει τη διαδικασία που αναμένεται να προχωρήσει αμέσως μετά την περίοδο του Πάσχα, με την έγκριση του νέου καταστατικού χάρτη και τη νέα μορφή που αυτός θα προβλέπει.

Όπως εξήγησε, μετά την Πασχαλινή περίοδο αναμένεται να κατατεθεί ο αναδιαρθρωμένος καταστατικός χάρτης προς έγκριση από την Ιερά Σύνοδο.

Στη συνέχεια, θα προκηρυχθεί η σχετική θέση και θα ακολουθήσει η υποβολή υποψηφιοτήτων. Αναφερόμενος στη διαφοροποίηση της διαδικασίας, ο κ. Ευσταθίου σημείωσε ότι η νέα μορφή του καταστατικού χάρτη, εφόσον εγκριθεί,κάτι που, όπως υπογράμμισε, αποτελεί βασική προϋπόθεση, θα παρακάμπτει την εκλογή τριπροσώπου. Αντ’ αυτού, ο νέος Μητροπολίτης Πάφου θα εκλέγεται απευθείας από την Ιερά Σύνοδο, κατέληξε.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

