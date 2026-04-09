Υπογραφή συμβολαίου για κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Πέγεια

Σε ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας προχώρησε ο Δήμος Ακάμα, με την επίσημη υπογραφή συμβολαίου για το έργο κατασκευής μικρού κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Τάσου Μάρκου και Κολιάκα, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πέγειας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Ακάμα, το συμβόλαιο υπεγράφη από τον Δήμαρχο Ακάμα, κ. Μαρίνο Λάμπρου, και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Sotiris Costa Constructions Ltd, η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου κατόπιν ανοικτής διαδικασίας προσφορών.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 68.698 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του έργου καθορίζεται στους δύο μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Δήμου Ακάμα.

Όπως αναφέρεται με την ολοκλήρωσή του, αναμένεται να αντιμετωπιστούν σημαντικά προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, ενώ θα βελτιωθεί αισθητά η ασφάλεια τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους πεζούς σε ένα ιδιαίτερα κομβικό σημείο της Πέγειας.