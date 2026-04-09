Ο Aphrodite Half Marathon επιστρέφει δυναμικά με ρεκόρ συμμετοχών και διεθνή χαρακτήρα

Δημοσιογραφική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, με αφορμή τη δεύτερη διοργάνωση του Aphrodite Half Marathon του Δήμου Πόλη Χρυσοχούς, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Απριλίου, με τους διοργανωτές να στέλνουν το μήνυμα του ρεκόρ συμμετοχών και του διεθνή χαρακτήρα.

Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για έναν σημαντικό αθλητικό και κοινωνικό θεσμό για την περιοχή, μια γιορτή του αθλητισμού που ενώνει ανθρώπους κάθε ηλικίας σε ένα περιβάλλον μοναδικής ομορφιάς.

Ο Δήμαρχος Πόλη Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ο διευρυμένος και μεγαλύτερος Δήμος διοργανώνει για δεύτερη χρονιά τον αγώνα, τονίζοντας πως στόχος της Τοπικής Αρχής είναι να καταστεί θεσμός τα επόμενα χρόνια και να αυξηθούν περαιτέρω οι συμμετοχές.

Όπως σημείωσε, τέτοιες εκδηλώσεις συμβάλλουν στην προσέλκυση επισκεπτών, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ενώ ανακοίνωσε πως οι συμμετοχές κατά τη δεύτερη χρονιά έχουν ήδη διπλασιαστεί, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι στο μέλλον θα πολλαπλασιαστούν.

Στην έναρξη του αθλητικού γεγονότος θα παραστεί ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς και πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού, Πάτροκλος Ευαγγέλου, επεσήμανε ότι πρόκειται για μια σημαντική διοργάνωση με στόχο να καθιερωθεί ως θεσμός και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ημιμαραθώνιο, αγώνα 10 χιλιομέτρων, αγώνα 5 χιλιομέτρων και παιδικό αγώνα 1000 μέτρων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαδρομή του ημιμαραθωνίου, η οποία θα διεξαχθεί κατά μήκος της παραλιακής οδού από την Πόλη Χρυσοχούς προς την Αργάκα και την Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια διαδρομή μέσα σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον που συνδυάζει την αθλητική πρόκληση με την ομορφιά της φύσης, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους συμμετέχοντες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διοργάνωση στοχεύει να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στον αθλητισμό, να ενθαρρύνει τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων και να αναδείξει τον Δήμο ως ελκυστικό προορισμό.

Ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου και αντιδήμαρχος Π. Χρυσοχούς Γιώργος Γεωργίου Ζορμπάς, εξέφρασε τη χαρά του για τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση, σημειώνοντας ότι έχουν ληφθεί μέτρα ώστε ο χώρος εκκίνησης και τερματισμού να μετατραπεί σε μια μεγάλη γιορτή. Όπως είπε, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, απονομές βραβείων και τιμητικές διακρίσεις, ενώ θα προσφέρονται φαγητό και ποτό για όλους.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης, ο εκπρόσωπος της Logicom Cyprus Marathon, Γιώργος Κακουρίδης, χαρακτήρισε τον αγώνα ως το μεγαλύτερο δρομικό γεγονός που θα φιλοξενήσει η Πόλη Χρυσοχούς, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια πολιτισμική δρομική γιορτή που συνδυάζει αθλητισμό και πολιτισμό. Όπως ανέφερε, η φετινή διοργάνωση δεν αποτελεί απλώς συνέχεια της περσινής επιτυχίας, αλλά ουσιαστική αναβάθμιση. Η προσθήκη του ημιμαραθωνίου ανταποκρίνεται στην επιθυμία των δρομέων για μεγαλύτερες προκλήσεις και συμπληρώνει τις ήδη γνωστές διαδρομές των 10 και 5 χιλιομέτρων, καθώς και τον παιδικό αγώνα των 1000 μέτρων.

Τα στοιχεία συμμετοχής καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση, καθώς οι εγγραφές έχουν ήδη ξεπεράσει τις 1000, καταρρίπτοντας το περσινό ρεκόρ των 650 συμμετοχών. Με τον ρυθμό που καταγράφεται, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 1300 δρομείς θα βρεθούν στις γραμμές εκκίνησης. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο διεθνής χαρακτήρας της διοργάνωσης, καθώς περισσότεροι από 250 δρομείς προέρχονται από το εξωτερικό. Η πλειονότητα συμμετεχόντων προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σημαντική παρουσία καταγράφεται και από χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Αυστρία και το Βέλγιο.

Σε τοπικό επίπεδο, η Πάφος καταγράφει τις περισσότερες συμμετοχές, ενώ ακολουθούν δυναμικά η Λευκωσία, η Λεμεσός και η Λάρνακα. Αξιοσημείωτη είναι και η ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας, καθώς το 25% των συμμετεχόντων προέρχεται από τον Δήμο Πόλη Χρυσοχούς. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών, με τα ποσοστά να κατανέμονται εξίσου, στοιχείο που καταδεικνύει τη δυναμική και τον συμπεριληπτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

